Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Орбиту МКС "подняли" на 600 метров

29.08.2017 ТАСС 125 0
0
Понравилась новость?
 0
Вид на МКС
Вид на МКС
Источник: © NASA

Операция проводилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-06"

ТАСС, 27 августа. Специалисты российского Центра управления полетами провели маневр по увеличению средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС), сообщили в воскресенье ТАСС в ЦУПе.

"Операция проводилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-06". Двигатели корабля были включены в расчетное время и проработали 177 секунд (около трех минут)", - сказали в Центре.

В результате маневра средняя высота орбиты полета МКС была увеличена на 600 метров - до 404,2 км.

Маневр был проведен с целью формирования баллистических условий для приземления пилотируемого космического корабля "Союз МС-04" 3 сентября, а также старта и стыковки к МКС корабля "Союз МС-06" 13 сентября, уточнили в ЦУПе.

Ранее коррекция орбиты станции планировалась на 25 августа, однако была перенесена на 27 августа в связи с более оптимальными баллистическими расчетами проведения маневра.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 14:12
  • 17
Су-33 с "Кузнецова" совершали боевые полеты на расстояния более 300 км в походе к Сирии
  • 29.08 14:06
  • 233
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 29.08 13:58
  • 827
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 29.08 13:51
  • 90
Вверх-вниз
  • 29.08 13:48
  • 57
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 29.08 13:37
  • 5
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 29.08 13:32
  • 1
На форуме "Армия-2017" презентовали проект создания единого виртуального поля боя
  • 29.08 13:19
  • 1
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 29.08 13:11
  • 3
Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота
  • 29.08 12:39
  • 7
Россия представила свой первый стелс-истребитель, но эксперты уже обратили внимание на его устаревший двигатель (The Sun, Великобритания)
  • 29.08 12:38
  • 1
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
  • 29.08 12:30
  • 3
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 29.08 12:03
  • 6
Орбитальный боец: каким будет сменщик перехватчика МиГ-31
  • 29.08 11:14
  • 18
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 29.08 10:15
  • 3
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы