США должны готовиться к войне пятого поколения



Генерал-лейтенант Винсент Стюарт считает главной задачей войн будущего борьбу за информацию.

Источник: Фото с сайта www.dia.mil Генерал-лейтенант Винсент Стюарт считает главной задачей войн будущего борьбу за информацию.Источник: Фото с сайта www.dia.mil

Начальник военной разведки предупредил об опасностях, грозящих национальной безопасности Америки

С 13 по 16 августа с.г. в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) состоялась ежегодная конференция Разведывательного управления МО (РУМО) США под названием "Разведывательная информационная система МО в мире", на которой подробно рассматривались вопросы беспроводной связи, проведения телеконференций и управления развитием информационных технологий. С обращением к делегатам конференции выступил директор РУМО, генерал-лейтенант Винсент Стюарт, который объявил, что Америка готовится к войне нового поколения.

ВЫКЛАДКИ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА

В своих многочисленных трудах и высказываниях многие высокопоставленные чиновники Пентагона неоднократно отмечали, что сегодня природа войны никак не изменилась и сохранит свою суть в будущем. А вот ее характер находится в состоянии постоянных трансформаций. Свидетельством этому являются современные конфликты и вероятные сражения будущего с использованием кинетического оружия и других средств воздействия на вооруженные силы и на гражданское население, использующее информационное пространство. Происходящие сегодня и возможные вооруженные конфликты будущего генерал поименовал войной пятого поколения.

На общий вопрос, которым задаются сегодня многие американские теоретики военного дела, - похожи ли столкновения противостоящих сторон в информационный век на сражения двух армий, каждая из которых пытается навязать свою волю противнику, – Стюарт в своем выступлении ответил, что в определенной мере подобные столкновения напоминают реальное противодействие враждебных сторон. Начальник РУМО подчеркнул, что на современном этапе природа войны остается такой же, как это было всегда. Он заявил, что любая война – это акт применения силы с целью подавления противника и ничего другого. Однако в настоящее время полем боя не обязательно может быть некое пространство на земле, на воде или в воздухе.

"Очень часто мы оказываемся в состоянии войны, ведущейся способами без прямого применения кинетического оружия для воздействия на противника", – заметил генерал. Он также добавил, что для него война пятого поколения (Fifth warfare generation) – это не сражение с использованием какой-то боевой техники, как, например, истребители F-35, а борьба за информацию

ПРЕЖНИЕ ВОЕННЫЕ ПРИЕМЫ УСТАРЕЛИ

Сделав небольшой экскурс в историю войн, Стюарт объяснил присутствующим на конференции, что войны первого поколения предусматривали овладение искусством огневого поражения противника, Войны второго поколения велись с использованием доступных военных технологий того времени, небольшими подразделениями ВС, действовавшими самостоятельно. В войнах третьего поколения применялись уже современные технологии, которые значительно повышали темпы проведения операций, позволяли вести скрытное перемещение войск и использовать комплексные системы вооружений и военной техники. Четвертое поколение боевых действий генерал охарактеризовал как войны эпохи постмодерна, которые ведутся без какого бы то ни было централизованного управления. К таким войнам он отнес акции вооруженных террористических организаций. В пятом поколении войн главным оружием, по мнению Стюарта, будет разум и познавательные способности противостоящих сторон.

Генерал объяснил, что аннексия Крыма стала во многом итогом войны пятого поколения, проведенной Россией. В ходе войны третьего поколения захват Крымского полуострова был бы осуществлен мощными подразделениям сухопутных войск и ВВС, быстро развернувшихся на ТВД и жестко подавивших сопротивление противника. В войне четвертого поколения Кремль использовал бы децентрализованные отряды сил оппозиции для нанесения ударов по некоторым конкретным объектам с целью создания обстановки страха и хаоса.

Однако на самом деле руководство России воспользовалось другим методом. Оно сформировало определенную информационную среду, заполненную декларациями о защите населяющих большую часть Крыма этнических русских. В города и населенные пункты полуострова были внедрены специальные агенты, которые захватили ключевые посты в органах управления и оказывали необходимое влияние на население. Кроме того, Кремль развязал информационную войну и проводил кибероперации с целью блокирования каналов связи и средств массовой информации. Ко времени проведения референдума в Крыму, как пояснил Стюарт, украинские власти были лишены инструментов принятия решений на его территории, и России удалось захватить власть на полуострове без нанесения многочисленных огневых ударов.

Начальник РУМО отметил, что другие страны тоже используют подобную тактику в своих целях. Китай строит искусственные острова в Южно-Китайском море. Иран решает свои задачи силами подразделений спецназа "Кудс", называемых иногда "Эль-Кудс". Эти силы входят в состав Корпуса стражей иранской революции (КСИР) и отвечают за проведение операций за пределами территории Ирана. Сегодня его специалисты проводят кибероперации в Ираке и Сирии, чтобы сформировать зону влияния Тегерана в районе Ближнего Востока.

Стюарт отметил, что формы и методы ведения войны пятого поколения не являются исключительной прерогативой этнических государств. После 16 лет борьбы с одним и тем же врагом в Афганистане и во всем мире, с жестокими боевиками движения салафистов, действующего в рамках организации "Глобальный джихад Салафи", которые в военном отношении стоят на самом низком уровне и просто никак не могут сравниваться с ВС США в любом из военных аспектов, Пентагону так и не удалось подавить их стремление к проведению террористических акций. Однако использование исламскими экстремистами информационного пространства для внедрения радикальных настроений в среду молодежи, проникновение в информационные системы Америки и разрушение их должно стать ясным сигналом для всех остальных стран мира о существующей угрозе, исходящей от исламистов. Генерал также подчеркнул, что он не может сказать, прекратятся ли подобные действия исламских радикалов в ближайшее время и в обозримом будущем.

В новых когнитивных конфликтах информационной эпохи, подчеркнул Стюарт, потенциальные противники будут искать способы подавления своих оппонентов и лишения их способности оказывать сопротивление внешним атакам методами, лежащими за пределами традиционных форм ведения боевых действий. Многие из атакуемых стран даже не предполагают, что против них уже ведется война, и наступающая сторона делает все, чтобы сформировать необходимое ей поле боевых действий и разрушить порядок, который ее противник пытается сохранить.

"Сегодня мы в основном занимаемся обеспечением защиты наших информационных систем и сетей в условиях мирного времени и при возникновении конфликтов низкой интенсивности от угроз, исходящих со стороны хакеров, негосударственных формирований, террористов или государств, не обладающих ВС, по боевым возможностям и техническом оснащению сравнимыми с войсками США", – констатировал военный разведчик. Он также добавил, что специалисты большей части информационных систем и сетей США занимаются просто отслеживанием совершаемых на них атак, несанкционированных внедрений в их структуру внешних сил с целью извлечения информации, а также регистрацией вирусных программ, появившихся в их компьютерах. Все это происходит слишком поздно и уже после того, как Америке был нанесен определенный ущерб. Подобная модель ни в коей мере не будет дееспособной в когнитивных войнах пятого поколения.

В заключение генерал заявил, что сегодня необходимо обеспечить гибкость информационных систем и сетей США, их надежность, а также требующуюся избыточность систем обеспечения их безопасности. Кроме того, эти системы и сети должны быть подготовлены к проведению соответствующих маневров в ответ на действия противников США. Только в этом случае информационная среда Америки будет функционировать так, как это необходимо государству и потребителям.

ПОКОЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ВОЙН

Генерал Стюарт довольно кратко охарактеризовал поколения войн (warfare generations), которыми сегодня оперируют американские историки и специалисты в военном деле. Правда, он ни словом не упомянул о том, что сейчас уже идут разговоры и о войнах шестого поколения.

Концепция деления войн на поколения появилась еще в 80-х годах прошлого столетия. Ее представила в статье "Газеты Корпуса морской пехоты" группа американских аналитиков, в которой был описан изменяющийся характер современных войн. В состав этой группы входил директор Центра культурного консерватизма (Center for Cultural Conservatism) при экспертно-аналитическом центре Free Congress Foundation, специалист по военной истории, эксперт по вопросам внешней и внутренней безопасности США, борьбе с терроризмом, а также по американской геополитике Уильям Линд, ставший главным идеологом новой теории типологии войн.

При анализе эволюции задач американской морской пехоты Линд ввел разделение войн на четыре поколения. Войну первого поколения он описывает как боевые действия, ведущиеся линейным строем с применением гладкоствольного огнестрельного оружия. Ко второму поколению были отнесены позиционные войны с артиллерией, пулеметами, бронемашинами, танками, окопами и другими полевыми фортификационными сооружениями. В третье поколение войн Линд включил блицкриг, то есть скоротечную войну, в которой победа достигалась в короткие сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, до того, как противник сумел мобилизовать и развернуть свои основные военные силы. В такой войне наступающие войска стремились окружить противника и отрезать его от коммуникаций. Главными видами наступательных вооружений в войне этой категории были танки и авиация. Войну четвертого поколения Линд описывает как боевые действия небольших подразделений войск, вооруженных последними образцами вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) и способных успешно проводить серии отдельных целевых операций.

Первая революция в военном деле произошла тогда, когда враждующие стороны стали применять специально изготовленное холодное оружие – копья, мечи, луки, стрелы, а затем и доспехи. Три с половиной тысячи лет из пяти тысяч лет существования цивилизации на нашей планете войны представляли собой рукопашное противоборство с применением холодного оружия.

Только в прошлом тысячелетии, в XII–XIII вв. н.э., первое поколение войн уступило место войнам второго поколения. Переход к этому виду войн был связан с появлением пороха и огнестрельного оружия. Произошел коренной переход от одного типа войн к другому. Войны второго поколения тоже имели контактный характер, но поражение противника огнестрельным оружием могло быть осуществлено с дистанции, измеряемой дальностью выстрела. Войны второго поколения велись примерно в течение 500 лет.

200 лет назад было изобретено нарезное оружие. Оно имело большую точность при поражении целей, было более дальнобойным, многозарядным и разнокалиберным. Это привело к третьей эволюции характера боевых действий и к появлению войн третьего поколения. Теперь войны приобрели окопный характер, и для их ведения требовались многочисленные воинские контингенты, личный состав которых обладал навыками владения новыми видами вооружений.

Более 100 лет назад было изобретено автоматическое оружие, которое стало устанавливаться на танки, самолеты, корабли и подводные лодки. Так появились войны четвертого поколения, которые стали вестись на гораздо больших дистанциях, определяемых дальностью поражения целей новыми вооружениями. Такие войны приобрели стратегический размах. Для ведения этих войн тоже необходимы воинские подразделения, укомплектованные большими количествами живой силы, вооружений и военной техники. Войны четвертого поколения ведутся и в настоящее время.

В 1945 году произошла пятая революция в военном деле. Она привела к появлению ракетного и ядерного оружия, а с ними – и к возможности ведения бесконтактной ракетно-ядерной войны пятого поколения. Сейчас некоторые страны, обладающие таким оружием, и прежде всего США, находятся в постоянно высокой готовности к ведению этой войны. Но к способам ведения войны данного типа сегодня начинают очень близко примыкать информационные формы и методы воздействия на противника и лишения его возможности управления государством, экономикой и ВС. К противодействию именно таким методам нападения на США и призвал готовиться Пентагон генерал Стюарт.

В последнее десятилетие прошлого века началась новая, шестая революция в развитии военных технологий. Она связана с появлением высокоточного оружия, а с ним – и бесконтактных войн нового, шестого поколения. Такие войны характеризуются тем, что нападающая сторона с помощью длительных массированных ударов может уничтожить управленческие структуры и экономику любого противника в любом регионе планеты.

Сегодня ни у одной страны мира, включая США, нет необходимых ресурсов для ведения полномасштабной войны шестого поколения. Теоретики называют это поколение войн войнами будущего. Сегодня все вооруженные конфликты, происходящие на планете, имеют характер войн либо четвертого, либо, в определенной степени, пятого поколения. На современном этапе в мире идет непрерывный процесс военно-технических революционных преобразований в военном деле, но, по оценкам экспертов, для полноценного перехода на новый уровень военного искусства потребуется 10–15 и даже более лет.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"