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Заряд позитива на "Армии-2017"

28.08.2017 Независимое военное обозрение 240 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу осмотрел многие экспонаты выставки "Армия-2017".
Источник: РИА Новости

Международный военно-технический форум впечатлил размахом

В подмосковном парке "Патриот" проходит международный военно-технический форум "Армия-2017". Церемония его открытия состоялась 22 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Белоруссии Андрей Равков вместе нажатием символической кнопки открыли форум, который продлится до 27 августа.

По данным Минобороны РФ, свои делегации для участия в "Армии-2017" направили свыше 100 иностранных государств, из которых 20 возглавили руководители оборонных ведомств. Еще 15 делегаций возглавляют начальники генштабов и заместители министров обороны. Всего в работе форума примут участие свыше 300 представителей иностранных военных ведомств. Также участвуют 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Эстонии, Чехии, ЮАР, Южной Кореи.

На нынешнем форуме значительно по сравнению с предыдущими увеличены масштабы статических экспозиций, динамического показа возможностей военной техники в воздухе, на земле и воде, а также количество мероприятий научно-деловой программы. В выставочных павильонах 1,2 тыс. предприятий представили более 18,5 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.

"Вместе с разработками известных конструкторских бюро и крупнейших отечественных производителей на форуме широко представлены достижения наших молодых ученых, аспирантов, студентов и военнослужащих научных рот, - сказал Сергей Шойгу, выступая на церемонии открытия. – В ходе научно-деловой программы талантливая молодежь получит возможность встретиться с авторитетными экспертами, установить деловые контакты, найти инвесторов для своих разработок и потенциальных заказчиков".

Убежден, что сплав опыта и свежих идей будет способствовать росту потенциала российского оборонно-промышленного комплекса, созданию перспективного вооружения и военной техники".

Важное место в работе форума отведено обсуждению вопросов сотрудничества разных стран в борьбе с международным терроризмом, выработке эффективных мер по противодействию экстремизму и радикальному исламизму. Глава Минобороны подчеркнул, что большой интерес вызовет у посетителей парка "Патриот" выставка трофейного оружия, захваченного у боевиков в Сирии.

А вообще ключевым участником и статических, и динамических демонстраций на форуме была госкорпорация "Ростех". На форуме "Армии-2017" корпорация представила, например, танки "Армата" и Т-90С, а также экспортную версию оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э". Были также традиционные вертолеты, стрелковое оружие, зенитные средства, электроника и боеприпасы… Индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов заявил о работе по организации серии переговоров по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

К перечисленному остается добавить, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" проходят интересные круглые столы. Скажем, один из них называется "Промышленные и инновационные кластеры, технопарки как инструмент диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса". Речь идет о наращивании выпуска гражданской высокотехнологичной продукции на оборонных предприятиях.  


Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
25.08.2017
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Страны
Армения
Белоруссия
Индия
Казахстан
Китай
Пакистан
Россия
Сирия
Словакия
Таиланд
Турция
Франция
Чехия
Эстония
ЮАР
Южная Корея
Продукция
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Т-90 "Владимир"
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Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
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Мантуров Денис
Чемезов Сергей
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Проекты
АРМИ-20XX

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