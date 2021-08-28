Заряд позитива на "Армии-2017"



Сергей Шойгу осмотрел многие экспонаты выставки "Армия-2017".

Источник: РИА Новости Сергей Шойгу осмотрел многие экспонаты выставки "Армия-2017".Источник: РИА Новости

Международный военно-технический форум впечатлил размахом

В подмосковном парке "Патриот" проходит международный военно-технический форум "Армия-2017". Церемония его открытия состоялась 22 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Белоруссии Андрей Равков вместе нажатием символической кнопки открыли форум, который продлится до 27 августа.

По данным Минобороны РФ, свои делегации для участия в "Армии-2017" направили свыше 100 иностранных государств, из которых 20 возглавили руководители оборонных ведомств. Еще 15 делегаций возглавляют начальники генштабов и заместители министров обороны. Всего в работе форума примут участие свыше 300 представителей иностранных военных ведомств. Также участвуют 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Эстонии, Чехии, ЮАР, Южной Кореи.

На нынешнем форуме значительно по сравнению с предыдущими увеличены масштабы статических экспозиций, динамического показа возможностей военной техники в воздухе, на земле и воде, а также количество мероприятий научно-деловой программы. В выставочных павильонах 1,2 тыс. предприятий представили более 18,5 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.

"Вместе с разработками известных конструкторских бюро и крупнейших отечественных производителей на форуме широко представлены достижения наших молодых ученых, аспирантов, студентов и военнослужащих научных рот, - сказал Сергей Шойгу, выступая на церемонии открытия. – В ходе научно-деловой программы талантливая молодежь получит возможность встретиться с авторитетными экспертами, установить деловые контакты, найти инвесторов для своих разработок и потенциальных заказчиков".

Убежден, что сплав опыта и свежих идей будет способствовать росту потенциала российского оборонно-промышленного комплекса, созданию перспективного вооружения и военной техники".

Важное место в работе форума отведено обсуждению вопросов сотрудничества разных стран в борьбе с международным терроризмом, выработке эффективных мер по противодействию экстремизму и радикальному исламизму. Глава Минобороны подчеркнул, что большой интерес вызовет у посетителей парка "Патриот" выставка трофейного оружия, захваченного у боевиков в Сирии.

А вообще ключевым участником и статических, и динамических демонстраций на форуме была госкорпорация "Ростех". На форуме "Армии-2017" корпорация представила, например, танки "Армата" и Т-90С, а также экспортную версию оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э". Были также традиционные вертолеты, стрелковое оружие, зенитные средства, электроника и боеприпасы… Индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов заявил о работе по организации серии переговоров по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

К перечисленному остается добавить, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" проходят интересные круглые столы. Скажем, один из них называется "Промышленные и инновационные кластеры, технопарки как инструмент диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса". Речь идет о наращивании выпуска гражданской высокотехнологичной продукции на оборонных предприятиях.

Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"