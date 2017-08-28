"Адмирал Чабаненко" застрял на заводе еще на пять лет



БПК "Адмирал Чабаненко" у стенки на заводе.

Источник: Фото с официального сайта предприятия "Звездочка" БПК "Адмирал Чабаненко" у стенки на заводе.Источник: Фото с официального сайта предприятия "Звездочка"

Цена модернизации может достигнуть 75% стоимости нового корабля

Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Чабаненко" с апреля 2014 года находится в ремонте. Недавно стало известно, что моря ему не видать не просто долго, а очень долго. Примечательно, что срок службы у БПК небольшой - всего 17 лет, из которых три года он уже провел у причала завода СРЗ-35 в Росте, входящей в состав города Мурманска. И вот, когда ремонт по плану должен был закончиться, неожиданно выяснилось, что БПК надо не ремонтировать, а модернизировать. Как этого не заметили военные моряки три года назад, остается загадкой.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заказчик получит конструкторскую документацию для начала модернизации корабля через два с половиной года – до 31 декабря 2019 года. "Бумажная" часть работы оценена в 726 млн руб., а она в буквальном смысле будет таковой, потому что вся документация разрабатывалась еще в докомпьютерную эпоху. Сама модернизация продлится еще несколько лет. Вот и получается, что 10 из 25 лет своей жизни "Адмирал Чабаненко" проведет не в море, а на заводе. Цена модернизации может достигнуть 75% стоимости нового корабля аналогичного класса и составит сумму не менее 10 млрд руб.

Решение модернизировать БПК свидетельствует о невозможности сейчас начать строительство кораблей дальней морской зоны. А все разговоры о постройке в обозримом будущем бригадного комплекта фрегатов, соответствующих по тактико-техническим характеристикам "Адмиралу Чабаненко", атомного крейсера "Лидер" и уж тем более авианосца – это разговоры от лукавого.

Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"