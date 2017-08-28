"Адмирал Чабаненко" застрял на заводе еще на пять лет
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БПК "Адмирал Чабаненко" у стенки на заводе.
Источник: Фото с официального сайта предприятия "Звездочка"
Цена модернизации может достигнуть 75% стоимости нового корабля
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Чабаненко" с апреля 2014 года находится в ремонте. Недавно стало известно, что моря ему не видать не просто долго, а очень долго. Примечательно, что срок службы у БПК небольшой - всего 17 лет, из которых три года он уже провел у причала завода СРЗ-35 в Росте, входящей в состав города Мурманска. И вот, когда ремонт по плану должен был закончиться, неожиданно выяснилось, что БПК надо не ремонтировать, а модернизировать. Как этого не заметили военные моряки три года назад, остается загадкой.
Согласно сообщению на сайте госзакупок, заказчик получит конструкторскую документацию для начала модернизации корабля через два с половиной года – до 31 декабря 2019 года. "Бумажная" часть работы оценена в 726 млн руб., а она в буквальном смысле будет таковой, потому что вся документация разрабатывалась еще в докомпьютерную эпоху. Сама модернизация продлится еще несколько лет. Вот и получается, что 10 из 25 лет своей жизни "Адмирал Чабаненко" проведет не в море, а на заводе. Цена модернизации может достигнуть 75% стоимости нового корабля аналогичного класса и составит сумму не менее 10 млрд руб.
Решение модернизировать БПК свидетельствует о невозможности сейчас начать строительство кораблей дальней морской зоны. А все разговоры о постройке в обозримом будущем бригадного комплекта фрегатов, соответствующих по тактико-техническим характеристикам "Адмиралу Чабаненко", атомного крейсера "Лидер" и уж тем более авианосца – это разговоры от лукавого.
Владимир Гундаров
Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
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25.08.2017
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SteSus
1656
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№1
28.08.2017 01:19
Цитата, q
все разговоры о постройке в обозримом будущем бригадного комплекта фрегатов, соответствующих по тактико-техническим характеристикам "Адмиралу Чабаненко", атомного крейсера "Лидер" и уж тем более авианосца – это разговоры от лукавого.Это было очевидно, хоть и не всем...
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beka1
1145
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№2
28.08.2017 01:22
Оба-на, из факта обыкновенного раздолбайства Гундаров делает глобальные выводы!
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askme
121
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№3
28.08.2017 06:28
С чего такие выводы громкие? Писатель очередной просралиполимеры. Из Чабаненко будут делать полностью модернизированную боевую единицу, кратно более мощную нынешней. Пяти лет не жалко. А в 2019 документацию сделают просто потому, чтобы ВСЕ БПК модернизировались по одному проекту. Это - большой плюс. И 22350М будут также закладываться. Это в планах. Хорошая новость. Хватит косметический ремонт делать или уникальные проекты модернизации изобретать. Нужно полностью модернизировать старые проекты по единым проектам с новейшим оружием. платформа БПК - великолепна.
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