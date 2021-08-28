США - Украине: о ядерных ракетах забудьте



Подготовка шахтной пусковой установки для запуска ракеты "РС-20 Днепр"

Источник: Сергей Казак/РИА Новости Подготовка шахтной пусковой установки для запуска ракеты "РС-20 Днепр"Источник: Сергей Казак/РИА Новости

США предостерегли Украину от попыток возродить ядерную программу

Вашингтон заявил, что отказ Киева от ядерного оружия и вывоз его на территорию России в середине 90-х годов был правильным шагом. Также, по словам специального представителя США по Украине Курта Волкера, Украине не следует возобновлять ядерную программу - Белый дом "не видит в этом ничего позитивного".

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение властей Украины о денуклеаризации страны было верным и сейчас Киеву не нужно создавать свою собственную ядерную программу.

"Во-первых, отказ от ядерного оружия не был ошибкой. Во-вторых, если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова восстанавливала этот процесс", - цитирует политика РИА "Новости".

После распада Советского Союза Украина стала третьей по численности ядерного арсенала страной - после США и СССР.

В соответствии с Трехсторонним заявлением, подписанным в Москве президентами Украины, России и США 14 января 1994 года, был согласован график начала вывода ядерного оружия с территории Украины: до ноября 1994 года Киев обязался передать России для последующей ликвидации 200 ядерных боезарядов.

Одновременно власти страны согласились снять с боевого дежурства все межконтинентальные баллистические ракеты СС-24 путем отстыковки их головных частей. Со своей стороны Россия обязалась предоставить Украине 100 тонн топлива для АЭС на базе низкообогащенного урана, а США - выплатить России за это $60 млн в счет будущих поставок российского урана в США.

Первый эшелон с ядерными боеприпасами покинул Украину в марте 1994 года. Вывоз ядерного оружия продолжался 27 месяцев и неизменно шел с опережением графика. В ночь на 2 июня 1996 года Украина стала государством, на территории которого нет ядерного оружия.

В сентябре 2014 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "никто, в том числе Запад" не позволит Украине отказаться от безъядерного статуса.

Заявление Лаврова стало ответом главе минобороны Украины Валерию Гелетею, который не исключил возможности восстановления ядерного статуса, в случае если украинские военные "не смогут защитить страну".

"По неофициальным каналам Россия уже несколько раз угрожала, что в случае продолжения сопротивления они готовы применить против нас тактическое ядерное оружие", - заявил Гелетей.

Ранее бывший командующий стратегическими ядерными силами США Юджин Хабигер также заявлял, что решение в свое время перевезти ядерное оружие в Россию было правильным. По мнению военного, желание сегодняшней Украины обладать ядерным оружием не принесет ей никаких дивидендов, так как во многом оно утратило свою военную и политическую роль.

"Значение самого ядерного оружия серьезно уменьшилось после того, как появились образцы обычного вооружения, точность попадания которых составляет три метра и которые способны наносить мощные разрушения", - рассказывал "Газете.Ru" генерал Хабигер.

В то же время он уточнял, что стремление таких стран, как Украина, обладать ядерным оружием будет сохраняться, пока ядерными запасами будут обладать другие страны.

"Нам нужно делать все, чтобы свести эти арсеналы к минимуму, чтобы страны, которые окружают государства с ядерным оружием, могли бы себя комфортнее чувствовать и не считать, что их суверенитет под угрозой", - говорил эксперт.

Сегодня Украина обладает потенциалом для начала производства собственного ядерного оружия. На территории страны находятся месторождения урана, а также предприятия, где выпускали баллистические ракеты.

До начала конфликта в Донбассе местные специалисты неоднократно выезжали в Россию, где занимались обслуживанием российских межконтинентальных баллистических ракет РС-20 "Сатана", которые производились во времена СССР украинским КБ "Южное".

Ракеты, по данным российской стороны, будут находиться на боевом дежурстве до 2022 года, а затем их собираются заменить на более современные. В 2010 году благодаря кооперации российских и украинских предприятий гарантийный срок эксплуатации комплекса был продлен с первоначальных 15 до 23 лет.

Рафаэль Фахрутдинов