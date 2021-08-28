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О значении возможной поставки истребителей Су-35 в ОАЭ - Анатолий Цыганок

28.08.2017 Правда.РУ 186 0
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Су-35С
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

До конца этого года Объединенными Арабскими Эмиратами могут быть поставлены военные сверхманевренные истребители Су-35. "Переговоры о поставках Су-35 в интересах ОАЭ идут в плановом режиме. При условии их успешного проведения подписание контракта возможно до конца 2017 года", - заявила в ходе форума "Армия-2017" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Мария Воробьева.

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов говорил о старте переговоров с ОАЭ еще в ноябре 2015 года. Почти через полтора года, в феврале 2017-го, он сообщил о подписанном с Эмиратами меморандуме, на базе которого будет готовиться дальнейшая сделка. Два месяца назад директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, рассказывая о контракте с ОАЭ, касающегося боевых самолетов Су-35, отдельно подчеркнул, что сделка будет весьма объемной, вероятно включающей в себя поставку "нескольких десятков машин".

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов говорил о старте переговоров с ОАЭ еще в ноябре 2015 года. Почти через полтора года, в феврале 2017-го, он сообщил о подписанном с Эмиратами меморандуме, на базе которого будет готовиться дальнейшая сделка. Два месяца назад директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, рассказывая о контракте с ОАЭ, касающегося боевых самолетов Су-35, отдельно подчеркнул, что сделка будет весьма объемной, вероятно включающей в себя поставку "нескольких десятков машин".

Получается, мы конкурируем с США и обеспечиваем равновесие в регионе, так?

Дело в том, что в мире есть три ключевые страны, которые производят оружие на экспорт: Америка, Россия, сейчас в какой-то степени к этому приближается Китай. Мы находимся на втором месте по экспорту, поставляем боевые орудия в страны Южной Азии, Латинской Америки. Американские товары покупают в Израиле, Саудовской Аравии. В Индии мы основательно конкурируем с американцами и, кстати, с французами.

Для пущего равновесия все же очень важно совместное производство. Например, Индия согласилась на то, чтобы заниматься авиапромышленностью совместно с Россией. А это для нас тоже весьма выгодно.

Если говорить о контракте на поставку российских истребителей в ОАЭ, сыграла ли в пользу РФ сегодняшняя обстановка в Сирии и наши недавние действия там?

Как бы кощунственно ни звучало, но это так. Когда с 2015 года российские вооруженные силы начали применять авиацию, систему радиоэлектронного подавления, ракетные установки во время боевых действиях в Сирии, это дало толчок к заключению примерно одной четверти от всех заказов на российское оружие.

Совсем недавно прошли крупнейшие выставки, все внимательно смотрели на вооружение, принятое российской армией, и более того, реально проверенное боевой практикой. Конечно, мы стали более конкурентноспособны в этом плане по сравнению с другими странами. А в Сирии, насколько я знаю, присутствует сейчас порядка 168 образцов нашего вооружения. Причем буквально три месяца назад министр обороны Сергей Шойгу дал пояснения по ситуации, рассказав, что там это оружие не только используется, но и модернизируется. Я считаю, что все это помогло российскому вооружению занять дополнительные места на экспортном рынке.


Татьяна Трактина
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Правда.РУ
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Страны
Израиль
Индия
Китай
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Франция
Продукция
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Цыганок Анатолий
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
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