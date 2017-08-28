Авиапром переводят на проектное финансирование



Самолеты Ан-148-100 и Ил-96-300 в сборочном цехе ПАО "Воронежское авиастроительное объединение ", декабрь 2016 года

Источник: gelio.livejournal.com Самолеты Ан-148-100 и Ил-96-300 в сборочном цехе ПАО "Воронежское авиастроительное объединение ", декабрь 2016 годаИсточник: gelio.livejournal.com

Минпромторг изменил госпрограмму развития отрасли

Министерство промышленности и торговли России переводит финансирование авиационной отрасли на проектный подход, что соответствует практике ведущих авиационно-космических стран. Цель - сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных приоритетных проектах. В результате расходы на фундаментальные научные изыскания сокращаются в три раза, с 191 млрд рублей до 61 млрд рублей, на период до 2025 года. Представители авиастроительной отрасли в целом поддерживают новый принцип, однако эксперты отмечают, что недофинансирование научной деятельности может привести к технологическому отставанию на горизонте 10-15 лет.

В обновленной госпрограмме "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы" произошло сокращение бюджетного финансирования в части подпрограммы "Авиационная наука и технологии" до 61 млрд рублей на 2018-2025 годы. В предыдущей версии этого документа были предусмотрены 191 млрд рублей на это время. Таким образом, произошло более чем трехкратное уменьшение инвестиций в научно-технический задел.

Как рассказали "Известиям" в Минпромторге, цели госпрограммы остались неизменны, а общие объемы финансирования сохранены на прежнем уровне. Госпрограмма направлена на сохранение статуса России как мировой авиационной державы и обеспечение потребностей в гражданских воздушных судах отечественного производства. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 632,5 млрд рублей.

- В связи с тем что финансирование авиационной отрасли переходит на проектный подход и основной задачей Минпромторга России как главного распорядителя средств является повышение эффективности расходов федерального бюджета, объемы средств, ранее предусмотренные на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках подпрограммы "Авиационная наука и технологии", перераспределены на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках подпрограмм "Самолетостроение", "Вертолетостроение", "Авиационное двигателестроение", конечной целью которых является создание образца авиационной техники, - заявили "Известиям" в Минпромторге.

По словам представителя министерства, задачи были скорректированы с учетом требований методических указаний по разработке и реализации госпрограмм, утвержденных приказом Минэкономразвития России № 582 от 16 сентября 2016 года. Согласно этому документу, их формирование должно исходить из "принципов установления измеримых результатов, проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, измерения их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики..."

В госкорпорации "Ростех" заявили, что поддерживают переход на проектное финансирование авиационной отрасли.

- Такой подход позволит сделать управление инвестициями более эффективным и прозрачным: средства будут направляться на конкретный результат, обозначенный в четком техническом запросе заказчика. Научные работы, оторванные от практического применения, более не будут финансироваться. Также этот подход окажет позитивное влияние на конкуренцию между поставщиками, которые окажутся в условиях соревнований за инвестиции и, соответственно, будут стремиться к созданию лучших решений, - подчеркнул представитель "Ростеха".

Источник, близкий к руководству Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), рассказал "Известиям", что корпорация по-прежнему находится в плотной кооперации с Минпромторгом. При этом в контуре ОАК пока не предусмотрено сокращение финансирования на науку.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что приоритеты должны быть выстроены, поскольку сейчас целому ряду проектов не хватает финансирования - в частности, в сфере авиадвигателестроения.

- Вместе с тем сокращение расходов на научно-исследовательские работы может привести к тому, что через 10-15 лет технологическое отставание России только увеличится. Все ведущие авиастроительные державы ищут прорывные направления, которые в новом технологическом укладе позволят создавать качественно новую технику. Если мы этим не занимаемся и делаем ставку только на текущие программы, то будем опять догонять, - сказал "Известиям" Руслан Пухов.

Эксперт в сфере авиационного права и экономики Сергей Детенышев считает, что ориентация на конкретный конечный продукт, безусловно, более эффективна, чем абстрактное развитие отрасли.

- Вместе с тем такой подход требует точного понимания существующего спроса и тенденций его изменения - здесь нет права на ошибку в прогнозах и постановке задач. Кроме того, ставка на конкретные "прорывные" продукты потребует высокого уровня международной кооперации, иначе целеполагание опять станет заложником технологических ограничений, - пояснил "Известиям" Сергей Детенышев.

Как в реальности будет организован проектный способ управления авиапромом, пока неизвестно - Минпромторг не сообщил о конкретной методике. В Объединенной авиастроительной корпорации, "Вертолетах России", концерне "Иркут", ПАО "Ил", двигателестроительном предприятии "ОДК-Сатурн", Национальном исследовательском центре "Институт им. Н.Е. Жуковского" не ответили на запрос "Известий".

Евгений Девятьяров