На "Армии-2017" показали новейший комплекс для поиска и спасения на море
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Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской области
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новейшее средство поиска и спасения на море "Оберег" представили на форуме "Армия-2017" во время круглого стола по безопасности мореплавания, рассказали в Минобороны РФ.
"Комплекс включает безэкипажный катер, комплекс среднего автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА), комплекс малого АНПА, комплекс БПЛА (беспилотного летательного аппарата - ред.) и модуль берегового базирования", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что безэкипажный катер оборудован системой наружного освещения, комплексом радиосвязи, системой технического зрения и спуско-подъемным устройством.
"Оберег" предназначен для оперативного развертывания на необорудованном берегу, исследования акватории, обнаружения и классифицирования объектов, спасения и доставки экипажа к развернутому комплексу или на судно-носитель.
Комплекс "Оберег" был разработан компанией АО "Рубин".
Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвуют более 1 тысячи предприятий и организаций и более 100 иностранных делегаций высокого уровня.
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26.08.2017
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