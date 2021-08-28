На форуме "Армия-2017" впервые показали новейшие комплекты разминирования
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Фрагменты общевойскового комплекта разминирования ОВР-2-02 российских саперов. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новейшие комплекты разминирования для штурмовых подразделений были впервые представлены на международном форуме "Армия-2017", сообщило Минобороны РФ.
"На международном военно-техническом форуме "Армия-2017" широкой общественности впервые продемонстрировали новейший высокозащищенный общевойсковой комплект разминирования ОВР-3Ш. При его создании широко использовались особо прочные наноматериалы, позволяющие инженерным подразделениям проводить разминирование в опасных районах городской зоны", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что комплект предназначен для штурмовых подразделений инженерных войск.
Также посетителям представили амуницию для оснащения групп разминирования, которые проделывают проходы в минных полях. Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 включает в себя около 20 различных элементов, в том числе систему аудио-видео связи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха и так далее.
Комплекты проходили испытания как в России, так и в Сирии, заключили в Минобороны.
Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвуют более 1 тысячи предприятий и организаций и более 100 иностранных делегаций высокого уровня.
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26.08.2017
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