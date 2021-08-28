Советское танковое наследие на Украине близко к исчерпанию



Опытный образец модернизированого на ГП "Киевский бронетанковый завод" танка Т-72АМТ

Источник: www.facebook.com/szgurets Опытный образец модернизированого на ГП "Киевский бронетанковый завод" танка Т-72АМТИсточник: www.facebook.com/szgurets

Порошенко похвастался новым украинским вариантом модернизации старого советского танка Т-72. Машина явно призвана укрепить боевой дух украинских войск и вызвать прилив патриотической гордости у населения. Однако при ближайшем рассмотрении представленной украинским президентом техники легко заметить, что особо гордиться Киеву нечем.

«Украинская армия становится сильнее с каждым днем», – написал президент Украины под коротким видео, демонстрирующим погрузку танка на транспортер. Это вариация танка Т-72, модернизация которого была выполнена предприятием «Киевский бронетанковый завод». Очевидно, проблемы с модернизацией и поддержанием в боеспособном состоянии основных украинских танков Т-64 заставили Киев обратиться к последним резервам бронетехники.

Прежде чем перейти к вопросам численности и актуального состояния танкового парка сопредельного государства, следует подчеркнуть два факта.

Первый: Украина сегодня не в состоянии производить новые танки сколько-нибудь крупными сериями. Второй: возможности украинской промышленности в области ремонта и модернизации бронетанковой техники (БТТ) все еще достаточно велики.

Известно, что по ряду причин в СССР производились одновременно три вида основных боевых танков (ОБТ): Т-64, Т-72 и Т-80. При этом непосредственно на Украине Харьковским заводом им. Малышева выпускались Т-64 и Т-80 в варианте с дизельной силовой установкой (УД). Танки Т-72 и модификации Т-80 с газотурбинной установкой производились в Ленинграде и на Урале.

С распадом СССР новой украинской державе достался весьма разношерстный парк боевых машин, причем достаточно современных. Концептуальные наследники Т-34 – танки линейки Т-54/55/62 – в западных военных округах были представлены мало, в основном в учебных частях. К 1991 году, несмотря на ряд серьезных модернизаций, они уже считались морально устаревшими, а против НАТО старались держать технику поновее. Уралмашевский Т-72 в Советском Союзе считался «мобилизационным» танком, предназначенным для дивизий второго эшелона. Соответственно, на территории Украины и в Крыму были размещены всего четыре дивизии, укомплектованные этой матчастью, основу советских танковых подразделений там составляли «шестьдесят четвертые».

На вооружении ВСУ в качестве единого образца были оставлены более совершенные Т-64, тогда как танки уральской выделки были отправлены в резерв и в учебные подразделения. Вскоре там же оказались и Т-80, несмотря на то что этот танк был создан в Харькове и является дальнейшим развитием Т-64.

По наиболее достоверным оценкам, на момент распада СССР Украина располагала следующим танковым парком (без учета Т-54/55/62): Т-64 – 2340 экземпляров, Т-72 – около 1300, Т-80 – 260 (из них 12 – дизельных).

Украинские военные вкупе с местными коммерсантами быстро смекнули, что к чему: Т-72 стали ходовым экспортным товаром. Всего (до 2014 года включительно) в различные страны (в основном относящиеся к «третьему миру») Киев официально поставил 863 танка типа Т-72 разных модификаций.

Последние поставки (14 штук для Нигерии) имели место уже в ходе конфликта в Донбассе.

Однако в этих цифрах есть некоторый подвох. Так, из общего количества Т-64 227 танков представляли собой Т-64Р – это машины самого первого выпуска, приведенные в результате капремонта к уровню Т-64А. На момент начала боевых действий в учебных частях было отмечено всего два таких танка. Кроме того, на балансе МО (на базах хранения) находятся порядка 500 танков этого типа, большинство из которых относятся к так называемой четвертой категории имущества, то есть представляют собой, по сути, полный хлам. При этом более полусотни исправных танков стали трофеями вооруженных сил непризнанных республик, еще около 200 были уничтожены либо полностью, либо до состояния, когда их восстановление практически невозможно.

Таким образом (опуская подробности методики подсчета), на сегодняшний день в составе ВСУ остается около 500–550 боеспособных танков Т-64. С учетом каннибализации (разбора на запчасти) находящихся на хранении машин и при отсутствии серьезных потерь поддерживать этот парк в боеспособном состоянии можно относительно долго. Однако о пополнении, а тем более о наращивании сил танками только одного этого типа говорить не приходится. В основном Т-64 идут на комплектацию танковых и механизированных частей.

Тут-то украинские генералы и вспомнили о не до конца разбазаренном советском наследии: о газотурбинных Т-80. Тем более что эти танки по агрегатам имеют много общего с Т-64, а с ремонтом турбин поможет запорожский завод «Мотор Сич».

Восстановленные танки предназначены для Высокомобильных десантных войск. Каждой из семи бригад украинских эрзац-ВДВ полагается танковая рота из 10 машин. На сегодняшний день на Харьковском БТРЗ восстановлено и передано в войска около 60 таких танков.

Вероятно, полностью бригады будут укомплектованы матчастью к концу текущего года, а всего с учетом необходимого резерва украинская промышленность восстановит 80, максимум 100 таких машин. Остальные послужат донорами запчастей российского производства, часть которых на Украине не изготавливается.

При этом в стране вряд ли найдется много специалистов, способных эксплуатировать такой специфический образец БТТ, как газотурбинный танк.

Второй резерв для пополнения – танки Т-72. Удивительная вещь: по оценкам специалистов, эти танки, даже находящиеся на хранении, в основном имеют вторую категорию (пригодны к ремонту в заводских условиях) – за экспортным товаром следили лучше, чем за матчастью для собственной армии. По задумке командования ВСУ, танками типа Т-72 предполагается укомплектовать танковые роты и батальоны тех мотопехотных бригад, которым не хватило Т-64.

По приблизительным оценкам, на конец 2016 года Украина располагает примерно тремя сотнями Т-72, в основном устаревших модификаций. Лишь немногие машины этого типа приняли участие в боевых действиях, причем две из них стали трофеями ВСН. Один из них – модификации Т-72Б1 (самой современной из имеющихся на Украине) – был выдан украинскими СМИ за новейший Т-72Б3 и использовался пропагандой как «доказательство российского вмешательства».

Восстановительный ремонт Т-72 осуществляется на Львовском ТРЗ.

Таким образом, в условиях полного разрыва отношений с Россией в области ВТС, разбазаривания советского наследства и понесенных в ходе боевых действий потерь ВСУ вернулись к той же ситуации, от которой пытались уйти: они имеют на вооружении все те же три типа ОБТ. При этом, в отличие от России, где в последние годы выделяются средства для модернизации танкового парка с приведением техники к единообразному состоянию с наращиванием боевых возможностей, на Украине эта программа буксует.

Так, с 2001 года ВСУ получили лишь 10 танков Т-84У «Оплот», являющихся глубокой модернизацией Т-80УД. Из них до сего дня дожили только шесть машин, недавно прошедших капремонт в Харькове.

Несколько лучше обстоят дела с унификацией примерно десятка различных модификаций Т-64. Еще в декабре 2003 года МО выделило средства на модернизацию самых совершенных на тот момент Т-64 модификаций Б и БВ до уровня Т-84У. Первоначально программа предусматривала модернизацию 400 машин с помощью мероприятий, направленных на повышение подвижности и защиты танка. Однако через год программу урезали до 85 машин, поставка которых растянулась до 2012 года, при этом последние девять танков были переданы в войска лишь в марте 2014-го.

БМ «Булат» (от «советского индекса» Т-64 «самостийники» отказались) активно участвовали в боевых действиях в Донбассе. По данным сайта Lostarmour, достоверно известно об уничтожении в боях 18 машин данного типа, еще два трофейных танка используются ВС ДНР. По состоянию на май 2017 года, на заводе им. Малышева были восстановлены и возвращены в строй 50 танков этого типа, получивших боевые повреждения. Кроме того, на вооружении Нацгвардии состоят 10 танков Т-64БМ1М – упрощенный и удешевленный вариант, разработанный на экспорт для вооруженных сил Демократической Республики Конго, но так и не доехавший до Африки.

Представленная президентом Порошенко модификация Т-72АМТ следует той же логике: унификация и приведение к единому стандарту защищенности и огневой мощи. Для этих целей был выделен танк модификации «А», к настоящему времени безнадежно устаревшей. Судя по имеющимся в Сети визуальным материалам, на танке установлен комплект динамической защиты «Нож» по типу Т-84У и Т-64БМ. Также унифицированы гусеничные ленты, которые теперь состоят из траков по типу Т-80. Обращают на себя внимание и противокумулятивные решетки, которыми прикрыта корма башни и корпуса.

По сообщениям разработчика, танк снабжен прибором наблюдения командира ТКН-3УМ, прицелом – прибором наведения 1К13-49 «Неман» (от танка Т-72Б) с возможностью ведения огня танковой управляемой ракетой «Комбат», ночным прибором механика-водителя ТНК-72 или ТВН-4БУП, радиостанцией турецкой компании Aselsan и «Либидь-К-2РБ» (Motorola сборки киевской фирмы «Доля и Ко.Лтд») вместо Р-123 (Р-173), комплектом навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 «Базальт» (производства ГП «Оризон-Навигация»), неоновыми фарами, зенитной пулеметной установкой 12,7 мм с дистанционным управлением от танка Т-64БВ, дополнительным бронированием и видеокамерой заднего вида.

Примечателен факт, что все приборы наблюдения и прицеливания представляют собой старые российские и белорусские разработки. Поэтому заявления о возможности их интеграции с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения (которые не «слепнут» ночью при засветке вспышками выстрелов и пламенем пожаров) представляются весьма сомнительными.

Удивительно, что на танке вместо штатного двигателя В-46 применяется В-84-1 российского производства. Тем более что у украинской промышленности есть успешный опыт замены российских моторов харьковскими дизелями серии 5ТДФ, аналогичными тем, что применяются на Т-64. Не исключено, что российские моторы украинцы раздобыли где-то на «сером» рынке, тогда как задел дизелей собственной конструкции (с серийным выпуском которых тоже есть проблемы) приберегли для «шестьдесят четвертых».

Возможно и то, что ходовая Т-72 не приспособлена для работы с более мощным мотором и испытывает при этом повышенный износ.

В целом в показанном виде Т-72АМТ по комплексу характеристик приблизится к уровню Т-72Б1, но не сможет превзойти современную российскую модификацию Т-72Б3. Это весьма бюджетная модернизация, способная лишь немного повысить боевую эффективность техники. Отсутствие встроенной активной защиты и современного комбинированного панорамного прицела не позволяет считать эту машину, изготовленную в единственном экземпляре, достаточно современным боевым танком.

Другое дело, что проведенная работа вполне соответствует политике нынешнего украинского руководства. Так, в январе 2017 года украинские СМИ сообщали, что на одном из заседаний СНБУ Петр Порошенко заявил:

«У нас возникает выбор: или один «Оплот», или 10 глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 и Т-80. Причем «Оплот» строится минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас возникает вопрос: танковая рота в полном составе или один танк».

Невозможность в текущих условиях производить на Украине новые танки косвенно признал в интервью блогеру Диане Михайловой гендиректор ГП «Завод им. В. Малышева» Александр Хлань. Но как считают некоторые украинские военные эксперты, для целей так называемой «АТО» годятся и существующие машины, а если в бой вступят российские ВС, не помогут никакие «Оплоты».

Но чем бы ни завершилось текущее противостояние на Украине, к его концу весь современный танковый парк ВСУ неизбежно будет ушатан в хлам – машины выработают все мыслимые ресурсы. Тогда некогда могучее промышленное государство окончательно сравняется со средней африканской страной не только по уровню доходов, но и по военной мощи.

Геннадий Нечаев