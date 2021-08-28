Спущен четвертый азербайджанский пограничный сторожевой корабль израильского проекта OPV 62

Как сообщается на официальном сайте президента Азербайджана, президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2017 года посетил Центр строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана в бакинском поселке Тюркан, где ознакомился с четвертым завершенным строительством на этом предприятии пограничным сторожевым кораблем второго класса S-204 израильского проекта OPV 62 (также используется обозначение Saar 62; азербайджанское обозначение тип Tufan). Практически законченный постройкой корабль находился на слипе в предспусковой готовности и затем был спущен на воду. Затем президент Азербайджана принял участие в церемонии закладки в эллинге Центра находящегося в начальной стадии строительства шестого корабля проекта OPV 62 (пятый корабль этого проекта находился в том же эллинге в стадии строительства).

Завершенный строительством в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана четвертый пограничный сторожевой корабль второго класса S-204 израильского проекта OPV 62 (Saar 62; тип Tufan). Тюркан (Баку), 24.08.2017 (с) пресс-служба президента Азербайджана

Центр строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана в Тюркане был открыт при участии И. Алиева 18 июля 2014 года. Основной задачей Центра является реализация заключенного в 2011 года контракта с израильским экспортным оборонным агентством SIBAT и судостроительной верфью Israel Shipyards (Хайфа) на постройку для азербайджанской береговой охраны шести скоростных сторожевых катеров проекта Shaldag Mk V (в Азербайджане обозначаются как пограничные сторожевые корабли третьего класса) и шести малых патрульных кораблей проекта проекта OPV 62 (в Азербайджане обозначаются как пограничные сторожевые корабли второго класса).

Как можно судить, в Тюркане осуществляется сборка кораблей и катеров указанных типов из поставляемых Israel Shipyards конструкций, все вооружение и оборудование поставляется тоже из Израиля.

Шесть cторожевых катеров проекта Shaldag Mk V для береговой охраны Азербайджана (бортовые номера с S-301 по S-306) были собраны в Тюркане и сданы с лета 2014 по осень 2015 года.

Головной патрульный корабль проекта OPV 62 (типа Tufan) для береговой охраны Азербайджана S-201 был спущен в Тюркане 9 сентября 2015 года, второй корабль S-202 был спущен 17 июня 2016 года, а третий корабль S-203 был спущен 13 января 2017 года. Все три к настоящему времени введены в строй.

Патрульные корабли проекта OPV 62 (Saar 62) разработаны Israel Shipyards на основе строившихся этой верфью для ВМС Израиля больших ракетных ракетных катеров проекта Saar 4.5. Ранее два корабля проекта OPV 62 были построены Israel Shipyards для ВМС Экваториальной Гвинеи, а три - для береговой охраны Греции.

Строящиеся для береговой охраны Азербайджана корабли проекта OPV 62 имеют полное водоизмещение 470 т, длину 61,79 м, ширину 7,62 м и осадку 2,77 м. Трехвальная дизельная энергетическая установка обеспечивает скорость полного хода 32 уз. Дальность плавания 13-узловым ходом достигает 5000 миль, 16-узловым - 3200 миль.

Азербайджанские корабли проекта OPV 62 имеют достаточно мощное вооружение, основой которого является восьмизарядная пусковая установка корабельного ракетного комплекса Rafael MLS NLOS с управляемыми ракетами Rafael Spike-NLOS с дальностью стрельбы до 25 км (суммарный запас закет на корабле составляет 20 единиц). Азербайджан стал стартовым заказчиком ракетного комплекса Rafael MLS NLOS. Также на корабле установлены баковая дистанционно управляемая автоматическая артиллерийская установка Rafael Typhoon (использующая одну 23-мм автоматическую пушку 2А14 от установки ЗУ-23), две дистанционно управляемые установки Rafael Mini Typhoon c 12,7-мм пулеметами М2НВ, а также два 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета на ручных турелях. В кормовой части корабля имеется взлетно-посадочная площадка для легкого вертолета. Установлено современное радиоэлектронное оборудование израильского производства, включая комбинированную РЛС обнаружения и управления огнем IAI Elta SGRS EL/M-2228X, электронно-оптическую систему обнаружения и управления огнем Rafael Toplite и комплекс выстреливаемых помех Rafael Wizard.

Стоит отметить, что кроме того, в Центре в Тюркане для ВМС Азербайджана при содействии Israel Shipyards планируется также постройка двух 72-метровых ракетных корветов проекта Saar 72, головной из которых был начат там строительством в 2016 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки шестого пограничного сторожевого корабля второго класса (предположительно, S-206) израильского проекта OPV 62 (Saar 62; тип Tufan) в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана Тюркан (Баку), 24.08.2017. На заднем плане виден строящийся, предположительно, пятый корабль этого типа S-205. (с) пресс-служба президента Азербайджана