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Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38

28.08.2017 bmpd.livejournal.com 304 4
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Как сообщает веб-ресурс "Вестник Мордовии", на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации на своем стенде представило боевую машину 2С38 с 57-мм зенитным артиллерийским комплексом.

Это изделие создается в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО", которая подразумевает появление в войсках перспективного мобильного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей.

Боевая машина 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО". Изображение с презентационного плаката Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (с) ВКонтакте

Данная боевая машина предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса "воздух - поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.

2С38 выполнена на базе хорошо зарекомендовавшей себя БМП-3.

Максимальная дальность поражения - 6 км.

Максимальная высота поражения - 4,5 км.

Темп стрельбы - 120 выстрелов в минуту.

Полный боекомплект - 148 выстрелов.

Угол наведения по вертикали - 5 град/ +75 град.

Угол наведения по горизонтали - 360 град.

Максимальная скорость поражаемых целей - 500 м/c

Расчет - 3 чел.

Разработчик ЦНИИ "Буревестник" (г.Нижний Новгород).

Ранее "Вестник Мордовии" уже рассказывал об установленной на данную боевую машину оптико-электронной системе обнаружения и прицеливания ОЭС ОП, которая создана специалистами минского ОАО "Пеленг". Она позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360 градусов, а также вести секторный обзор.

Например, дальность обнаружения через один из телевизионных каналов беспилотного летательного аппарата типа "Берд Ай - 400" в обзорном режиме составляет 700 м, в режиме узкого поля зрения - 4900 м. Штурмовик А-10 будет виден в первом режиме уже на дальности в 6400 м, а во втором - в 12 300 м.

Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели размером 2,3 х 2,3 м с вероятностью 80% на дальности в 10 000 м и распознавать их на дистанции в 4 000 м.

Боевая машина 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО". Изображение с презентационного плаката Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (с) ВКонтакте

Модель боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

Оптико-электронная система обнаружения и прицеливания ОЭС ОП разработки ОАО "Пеленг" (Минск), установленная на [i]боевой машине 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" (с) "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru[/i]

Транспортно-заряжающая машина 9Т260 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО". Изображение с презентационного плаката Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (с) ВКонтакте
26.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Град РСЗО
Компании
Буревестник
Минoбороны РФ
Пеленг
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
beka1
1145
№1
28.08.2017 01:29
Меня сильно смущает отсутствие РЛС на данной САУ... Да ещё белорусская ОЭС ОП, мало нам украинских греблей.
+1
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RU
просто экспл
3712
№2
28.08.2017 05:07
Цитата, beka1 сообщ. №1
Меня сильно смущает отсутствие РЛС на данной САУ... Да ещё белорусская ОЭС ОП, мало нам украинских греблей.
так же имхо малый боекомплект , могли бы башню увеличить (это не танк тут прям малый габарит не сильно помогает) для этого .
ну и дальность обнаружения не радует .
0
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RU
Байкал57
289
№3
28.08.2017 05:39
У легкой штурмовой пушки 57мм Тульского КБП гильза пластиковая размером в полграненого стакана и дальность 7км с дульной 300м/сек. Для заявленных здесь 6км можно в штатную гильзу на 57мм (обжатая гильза от 76мм выстрела) запихать половину длинного снаряда на 5кг веса с учетом механизма управления по лучу и "лучше Глонасс". Ранее УАС был весом 4,4кг(без механизмов 2,6кг) и давал дульную скорость 700м/сек. это было уже 76мм снаряд ОФ фактически.
0
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RU
Восход
13126
№4
28.08.2017 07:25
Цитата, beka1 сообщ. №1
Меня сильно смущает отсутствие РЛС на данной САУ
Это мелочь, по сравнению с отсутствием управляемого снаряда

Сама арт установка вокруг него создавалась и ему обязана

https://www.kbtochmash.ru/press-center/articles/articles_26.html
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