Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38

Как сообщает веб-ресурс "Вестник Мордовии", на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации на своем стенде представило боевую машину 2С38 с 57-мм зенитным артиллерийским комплексом.

Это изделие создается в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО", которая подразумевает появление в войсках перспективного мобильного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей.

Боевая машина 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО". Изображение с презентационного плаката Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (с) ВКонтакте

Данная боевая машина предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса "воздух - поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.

2С38 выполнена на базе хорошо зарекомендовавшей себя БМП-3.

Максимальная дальность поражения - 6 км.

Максимальная высота поражения - 4,5 км.

Темп стрельбы - 120 выстрелов в минуту.

Полный боекомплект - 148 выстрелов.

Угол наведения по вертикали - 5 град/ +75 град.

Угол наведения по горизонтали - 360 град.

Максимальная скорость поражаемых целей - 500 м/c

Расчет - 3 чел.

Разработчик ЦНИИ "Буревестник" (г.Нижний Новгород).

Ранее "Вестник Мордовии" уже рассказывал об установленной на данную боевую машину оптико-электронной системе обнаружения и прицеливания ОЭС ОП, которая создана специалистами минского ОАО "Пеленг". Она позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360 градусов, а также вести секторный обзор.

Например, дальность обнаружения через один из телевизионных каналов беспилотного летательного аппарата типа "Берд Ай - 400" в обзорном режиме составляет 700 м, в режиме узкого поля зрения - 4900 м. Штурмовик А-10 будет виден в первом режиме уже на дальности в 6400 м, а во втором - в 12 300 м.

Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели размером 2,3 х 2,3 м с вероятностью 80% на дальности в 10 000 м и распознавать их на дистанции в 4 000 м.

Боевая машина 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО". Изображение с презентационного плаката Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (с) ВКонтакте

Модель боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

Оптико-электронная система обнаружения и прицеливания ОЭС ОП разработки ОАО "Пеленг" (Минск), установленная на [i]боевой машине 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" (с) "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru[/i]

Транспортно-заряжающая машина 9Т260 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО". Изображение с презентационного плаката Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (с) ВКонтакте