АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) 24 августа 2017 года сообщило, что в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" подписало с Министерством обороны Российской Федерации контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ).

Летающая лаборатория скоростного вертолета, переоборудованная из вертолета Ми-24К (бортовой номер "271"), 18.05.2017 (с) Вениамин Игнатьвич / russianplanes.net ( ссылка )

Контракт между "Вертолетами России" и Минобороны РФ предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолета. Разработка данного направления в настоящее время ведется конструкторскими бюро, входящими в состав холдинга. В работах используется задел, накопленный в ходе выполнения предшествующих научно-исследовательских работ, в том числе результаты летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом.

"К настоящему моменту холдингом наработан серьезный научно-технический задел по проекту перспективного скоростного вертолета. Полученные в ходе испытаний показатели и приобретенный опыт и мы и министерство обороны сочли достаточными для перехода к следующему этапу - формированию концепции скоростного боевого вертолета. Заключенный сегодня контракт - это серьезный шаг в новое поколение вертолетостроения с более высокими скоростями и летно-техническими характеристиками", - отметил по итогам подписания генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Контракт рассчитан на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.