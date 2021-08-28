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ЦКБ МТ "Рубин" на международном форуме "Армия-2017"

28.08.2017 bmpd.livejournal.com 144 0
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На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" среди выставленных образцов техники и оборудования порой порадались весьма интересные объекты. Так, на стенде АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург) были представлены макеты автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) "Амулет" и " Юнона", а также интерактивный выставочный образец модуля-имитатора отсека по борьбе с пожаром.

Макеты автомномных необитаемых подводных аппаратов "Амулет" (белого цвета, масштаб 1:1) и "Юнона" (масштаб примерно 1:2) на стенде АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) bmpd

АНПА "Амулет" сделан в значительной степени из импортных комплектующих, но и его стоимость составляет всего до 1 млн руб. Глубина погружения достигает 50 метров, максимальная скорость подводного хода 1,5 м/с, дальность хода до 15 км, длина 1,6 м, масса 25 кг (с) bmpd

АНПА "Амулет" предназначен для поисковых и исследовательских операций, а также измерения параметров среды (температуры, давления, скорости звука) (с) bmpd

АНПА "Юнона" - более сложный и дорогой аппарат (стоимость 50 млн руб.), сделан на отечественной компонентной базе. Предназначен для проведения подводных поисковых и осмотровых работ гражданского назначения, картографирования, исследования топографии, определения рельфа дна и ряда других задач (с) bmpd

Предельная глубина погружения АНПА "Юнона" - 1000 м, максимальная скорость хода - 3 м/с, дальность хода на маршрутной скорости - 50 км, автономность 6 часов, длина 2,9 м, масса - 80 кг (с) bmpd

Макет учебно-тренировочного комплекса (с) bmpd

Выставочный образец модуля-имитатора отсека по борьбе с пожаром (с) bmpd

Модуль-имитатор в действии (с) bmpd

Огонь может быть где угодно (с) bmpd

Даже за дверью (с) bmpd

Огнеборец из "Рубина" завершает борьбу с пожарами (с) bmpd

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов демонстрирует навыки обращения с огнетушителем (с) bmpd
26.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
АРМИ-20XX
НПА

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