Положение на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие"

Газета "Кумертауское Время" (Кумертау) 18 августа 2017 года опубликовала небезынтересное /0/]интервью с управляющим директором АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП, входит в состав АО "Вертолеты России") Юрием Пустовгаровым.

Особые поздравления в День Воздушного флота России адресованы коллективу КумАПП, который отмечает в эти дни свой 55-летний юбилей. В преддверии главного для авиастроителей города праздника мы беседуем с управляющим директором АО "КумАПП" Юрием Пустовгаровым о том, чем живет завод сегодня и что его ожидает в ближайшем будущем.

Один из переданных Морской авиации ВМФ России отремонтированных на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) транспортно-боевых вертолетов Ка-29 (бортовой номер "85 желтый"). Кумертау, декабрь 2016 года (с) АО "Вертолеты России" / ВКонтакте / vk.com/wall-32199986_1005

- Юрий Леонидович, беседа с вами перед Днем Воздушного флота России становится доброй традицией. А в этом году праздник совпал со знаменательной для предприятия датой - 55-летием АО "КумАПП". Хотелось бы узнать с какими результатами завод подошел к этой дате, каковы общие итоги работы предприятия за первое полугодие текущего года?

- В первом полугодии 2017 года мы изготовили продукцию на 640% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост физического объема - около 400%. Реализация составила на 238% больше, чем в первом полугодии 2016 года. В конце прошлого года продукцию реализовали на 6 миллиардов 200 миллионов рублей, в текущем году план - 13 миллиардов 180 миллионов рублей.

Идет контрактация на 2018 год. В следующем году начинается большая работа по модернизации морских вертолетов для Индии. На завод вертолеты поступят до конца года. Также приступаем к ремонту Ка-31 для Индии. На МАКСе-2017 были подписаны дополнительные контракты на этот год: два вертолета Ка-32А11ВС в Китай и один Ка-226Т для нового Госзаказчика. Надеемся, что наш вертолет им понравится, и работа в этом направлении продолжится.

Ожидаем подписание в 2018 году контракта на новые вертолеты Ка-226Т со складывающейся колонкой и новые Ка-32А11ВС для Кореи. Впервые в этом году законтрактованы новые вертолеты Ка-32А11ВС для Таиланда. Работа с авиацией ВМФ будет продолжена, к концу года мы должны завершить ремонт и модернизацию морских вертолетов. В перспективе - модернизация всего парка вертолетов.

Таким образом, проблем с финансовой точки зрения в 2018 году мы не видим. Также перспективными являются работы по модернизации Ка-32 для Кореи, Ка-226 для государственных заказчиков. Что касается загрузки предприятия, проблемы есть в загрузке заготовительно-штамповочного передела. В настоящее время трудимся над тем, чтобы получить в работу узлы авиационной направленности, для чего организовываем работу с объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), планируем принять участие во всех "самолетных программах".

- Планируется ли сокращение рабочих мест?

- Только точечно. Ведется деятельность по снижению издержек, по выведению непромышленного комплекса на аутсорсинг. Процесс очень непростой, поэтому действовать необходимо аккуратно и безболезненно. Будет лишь освобождение от несвойственных авиационному производству функций и избавление от лишнего аппарата. Это поможет поднять среднюю заработную плату предприятия до средней отраслевой.

- Как изменился КумАПП за последние полтора года?

- Авторитет предприятия заметно вырос. Мы превратились в завод, который начал выполнять свои обязательства. Если мы заявляем, что мы это сделаем, у руководства холдинга "Вертолеты России" уже не возникает сомнений. Поменялось отношение к нам и со стороны представителей заказчиков, авиации ВМФ, АО "Камов", так как мы научились быстро решать возникающие проблемы.

- Какие задачи поставлены на второе полугодие?

- Нам необходимо сдать 23 вертолета, три мы отгрузили, два готовы. Сейчас самое важное для нас - работа по ремонту и модернизации Ка-27М. В середине лета была наконец-то получена литера "О1", без нее мы не могли двигать эти вертолеты дальше, подписан акт государственных испытаний этого вертолета. Теперь осталось получить комплектацию по модернизации. Мы с трудом, но нашли финансы на покупку комплектации, помог холдинг, Министерство обороны с нами рассчитается только в конце года, но работа выгодная, и с этой точки зрения мы довольны этим контрактом.

Во втором полугодии мы также должны закончить контрактацию на 2018-19 годы, сейчас законтрактовано примерно процентов 50-60 от того, что бы мы хотели.

- В прошлогоднем интервью вы говорили о необходимости преобразования структуры управления предприятием. Что было сделано и что еще предстоит сделать в этом направлении?

- Мы начали укрупнять наши подразделения, предложения готовы около полугода назад и находятся на рассмотрении в управляющей компании. Подразумевают они сокращение управленческого аппарата. В итоге мы перейдем на четырехуровневую структуру управления. К слову, сейчас цепочка состоит из пяти-шести звеньев. Естественно, по всем уровням повысим заработную плату.

- Повышение заработной платы рабочим уже произошло. Будет ли повышение зарплаты служащим?

- Вопрос решен. Повышение заработной платы ИТР и служащих будет проведено с первого сентября, при этом не затронет работников предприятия, чей оклад составляет 50000 и более рублей. В дальнейшем будем осуществлять его уже "вручную" путем снижения издержек и "ужимания" аппарата управления и вспомогательных функций.

- Несомненно, заводчан интересуют вопросы и непромышленной сферы, в частности, заботит вопрос питания, так как после передачи столовой в аутсорсинг, качество его ухудшилось.

- То, что увеличилось количество недовольных питанием, я в курсе. Решение о передаче столовой на аутсорсинг было принято в прошлом году.

Раньше столовую посещало около 300 человек, а все остальные их обеды субсидировали. Себестоимость обеда была гораздо дороже, чем он стоил на самом деле. Мы планируем увеличить количество посетителей за счет введения субсидирования обедов: каждый, кто пойдет, получит 400 руб. компенсации в месяц на обеды, если не пойдет - ничего, но обед в любом случае будет стоить ровно столько, сколько он стоит, и нагрузку с остальных работников снимем. А при увеличении количества питающихся возникнет оборот средств, позволяющий увеличить ассортимент. Кстати, столовая на летно-испытательной станции будет предлагать более широкую номенклатуру блюд, но и обед там будет стоить дороже.

Обязательно будем развивать санаторий-профилакторий в реабилитационный центр для наших работников и ветеранов. Будем продавать часть инфраструктуры и вырученные деньги направлять на ремонт завода.

- На заводе полным ходом идут подготовительные мероприятия к празднованию 55-летия - ремонт в цехах, создание парка авиационной техники и другие. Расскажите подробнее об этом.

- Много разговоров слышу по поводу этого. Поясню, что деньги на все эти мероприятия взяты буквально из-под наших ног. Подписаны договора на реализацию около 4000 тонн металлолома и идет реализация неликвидов со складов. На эти деньги ведутся работы по облагораживанию территории, наведению порядка в цехах, созданию контактного парка авиационной техники. Это не связано с 55-летием завода.

В целом, на этот счет я скажу, что если мы хотим, чтобы нас уважали и рассматривали, как серьезного партнера, мы должны и выглядеть соответствующим образом. Контактный парк "Вертолет" - это определенный вклад в будущее, чтобы все видели, какое серьезное дело мы делаем сообща. Планируем добавить к выставленной авиационной технике и вертолеты, которые нам передадут из Министерства обороны РФ. Я твердо убежден, что театр начинается с вешалки, а завод - с внешнего вида предприятия. Та работа, которую мы делаем сейчас, окупится, когда будет приниматься решение о судьбе завода, потому что завод, который смотрит в будущее, оценивается руководством очень хорошо.

- Вопрос, которым многие задаются в связи с частой сменой руководителей: вы остаетесь на посту?

- Да, конечно. Мне нравится дело, которым я сейчас занят, я вижу результат, к которому мы должны прийти, вижу отношение руководства холдинга к нам. А одним из главных наших достижений является то, что мы, будучи по всем показателям самыми последними в начале 2016 года, сейчас являемся третьим из пяти заводов. Это дает стимул к дальнейшему росту. Хотелось бы в завершении нашего разговора поблагодарить всех заводчан за проделанную работу.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Позвольте поздравить вас от себя лично и от имени руководства АО "КумАПП" с юбилеем предприятия и днем Воздушного Флота! Примите слова искренней благодарности за понимание и преданность. От души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, финансового благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Беседовала Светлана ШЕВЫРЕВА.

Управляющий директор АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) Юрий Пустовгаров (с) www.kumertime.ru