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Первый японский Osprey

28.08.2017 bmpd.livejournal.com 95 0
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Как сообщил веб-ресурс "The Aviationist" ,на предприятии Bell Helicopter Amarillo Assembly Center американской компании Bell Helicopter в Амарильо (штат Техас) 24 августа 2017 года был заснят начавший наземные испытания первый транспортно-десантный конвертоплан Bell Boeing V-22В Osprey, построенный для армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии и ставший первым аппаратом типа Osprey, изготовленным на экспорт. Построенный конвертоплан несет японские опознавательные знаки и окраску, но пока что не имеет никаких номеров. Летные испытания этой машины, как сообщается, должны быть начаты на следующей неделе.

Первый построенный для армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии транспортно-десантный конвертоплан Bell Boeing V-22В Osprey. Амарильо, 24.08.2017 (с) Paul Lawrence Braymen (via theaviationist.com )

Напомним, что Япония стала первым фактическим иностранным заказчиком конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey, до сих пор поставлявшихся только вооруженным силам США. Правительство Японии приняло решение приобрести 17 конвертопланов V-22 Osprey для армейской авиации Сухопутных сил самообороны в ноябре 2014 года, с выделением ассигнований на их закупку с 2014 по 2019 финансовые годы.

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) в мае 2015 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Японии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 17 конвертопланов Bell Boeing V-22B Block C Osprey, общая оценочная стоимость поставки была заявлена в 3 млрд долл. Как считается, приобретаемые Японией конвертопланы, обозначаемые V-22B Block C, являются экспортными аналогами транспортно-десантных аппаратов MV-22B, поставляемых морской пехоте США.

В июне 2015 года правительство Японии одобрило соглашение по линии FMS на закупку первых пяти конвертопланов V-22В стоимостью около 41 млрд иен (около 332 млн долл) в счет бюджета 2015 финансового года. На приобретение остальных 12 машин планировалось выделить 132,1 млрд иен (около 1,21 млрд долл). Из них четыре V-22В были заказаны по бюджету 2016 финансового года, и еще четыре - по бюджету 2017 финансового года.

В составе японской армейской авиации конвертопланы V-22В Osprey будут входит в состав новой авиационной части, планируемой к базированию на аэродроме Сага на Кюсю. Конвертопланы планируются к использованию прежде всего для взаимодействия с дислоцированным в Сасебо отдельным пехотным полком Западной армии - созданной в 2002 году частью фактически морской пехоты, планируемой к развертыванию в перспективе в "Амфибийную бригаду быстрого реагирования".
27.08.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Textron

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