Опрос: более половины россиян считают работу в ОПК престижной



Рабочие осматривают бронеавтомобиль Тигр. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Рабочие осматривают бронеавтомобиль Тигр. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более половины россиян считают работу в оборонно-промышленном комплексе престижной, а доходы - высокими, обратной точки зрения придерживаются четверть респондентов, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Положение в обществе и доходность труда работников ОПК высоко оценивают 54% и 52% россиян соответственно, не согласны по обоим пунктам 25% опрошенных.

Выразивших желание работать по одной из профессий в ОПК или сейчас там работающих больше всего привлекают высокие зарплаты (47%), почти столько же респондентов сообщили о желании участвовать в укреплении обороноспособности страны (44%), а 27% выразили любовь к оружию и военным машинам.

Работать инженером на предприятиях, в КБ ОПК хотели бы 32% опрошенных трудоспособного возраста, в настоящий момент не занятых в ОПК, мастером высокой квалификации - 32%. В то же время для детей профессию инженера в отрасли одобрили бы 63% россиян, мастера высокой квалификации - 55%. Наиболее перспективной из представленных для будущего поколения названа профессия программиста на предприятиях ОПК - ее выбрали 65% граждан.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18-19 августа 2017 года среди 1200 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.