Российские "Тигры" вооружат 30-мм пушкой
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Бронеавтомобили Тигр. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Российская Военно-промышленная компания в ближайшие месяцы начнет опытно-конструкторские работы по созданию бронеавтомобилей "Тигр", которые будут вооружены 30-миллиметровой пушкой и смогут выполнять боевые задачи в автоматическом режиме.
Как рассказал ТАСС на военно-промышленном форуме "Армия-2017" генеральный директор ВПК Александр Красовицкий, работы по модификации бронеавтомобиля проходят под кодом "Барс" и ОКР по ним будут начаты в ближайшие 2 - 3 месяца.
Модифицированные "Барсы" смогут выполнять боевые задачи в беспилотном режиме под управлением внешнего оператора на расстоянии до километра.
Кроме того, по словам гендиректора ВПК, сейчас открыты ОКР "Атлет" по созданию нового поколения "Тигров". Пока сообщается, что новая машина будет рассчитана на 10 человек, у бронеавтомобиля будет повышена минная и баллистическая стойкость.
Александр Красовицкий также сообщил, что Египет намерен приобрести у России 50 бронеавтомобилей "Тигр" для министерства внутренних дел страны. По словам гендиректора контракт может быть подписан в ближайшее время.
Дмитрий Григорьев
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24.08.2017
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