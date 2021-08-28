Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские "Тигры" вооружат 30-мм пушкой

28.08.2017 Российская газета 125 0
0
Понравилась новость?
 0
Бронеавтомобили Тигр. Архивное фото
Бронеавтомобили Тигр. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Российская Военно-промышленная компания в ближайшие месяцы начнет опытно-конструкторские работы по созданию бронеавтомобилей "Тигр", которые будут вооружены 30-миллиметровой пушкой и смогут выполнять боевые задачи в автоматическом режиме.


Как рассказал ТАСС на военно-промышленном форуме "Армия-2017" генеральный директор ВПК Александр Красовицкий, работы по модификации бронеавтомобиля проходят под кодом "Барс" и ОКР по ним будут начаты в ближайшие 2 - 3 месяца.


Модифицированные "Барсы" смогут выполнять боевые задачи в беспилотном режиме под управлением внешнего оператора на расстоянии до километра.


Кроме того, по словам гендиректора ВПК, сейчас открыты ОКР "Атлет" по созданию нового поколения "Тигров". Пока сообщается, что новая машина будет рассчитана на 10 человек, у бронеавтомобиля будет повышена минная и баллистическая стойкость.


Александр Красовицкий также сообщил, что Египет намерен приобрести у России 50 бронеавтомобилей "Тигр" для министерства внутренних дел страны. По словам гендиректора контракт может быть подписан в ближайшее время.


Дмитрий Григорьев
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Барс
Тигр БА
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 08:21
  • 29
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
  • 28.08 08:17
  • 46
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 28.08 08:09
  • 1
Global Hawk станет носителем боевых лазеров
  • 28.08 08:01
  • 1
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
  • 28.08 07:50
  • 1
Робот для поиска и анализа зарубежных инновационных разработок будет создан в РФ
  • 28.08 07:42
  • 1
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 28.08 07:25
  • 4
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 28.08 07:10
  • 21
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 28.08 06:28
  • 3
"Адмирал Чабаненко" застрял на заводе еще на пять лет
  • 28.08 05:47
  • 1
Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ
  • 28.08 05:32
  • 1
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 28.08 01:26
  • 1
Авиапром переводят на проектное финансирование
  • 27.08 23:36
  • 11
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 27.08 23:20
  • 18
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 27.08 23:14
  • 12
Боевой модуль "Эпоха" в экспозиции форума "Армия-2017"
другие обсуждаемые темы