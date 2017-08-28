Global Hawk станет носителем боевых лазеров
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Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) ищет беспилотник, способный лазером уничтожать баллистические ракеты. Сегодня, 25 августа, портал flightglobal.com сообщил о том, что Northrop Grumman планирует моденизировать свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk, чтобы тот соответствовал заявленным требованиям MDA.
Агентство по противоракетной обороне США в июне текущего года опубликовало запрос на предоставление информации для создания БПЛА типа HALE (high-altitude, long-endurance), способного нести боевой лазер. В запросе указывалось, что беспилотник должен быть способным подниматься на высоту более 19 км и нести полезную нагрузку массой от 2,3 до 5,7 т. В военном командовании считают, что беспилотник, оснащенный лазером определенной мощности, способен уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты в так называемой фазе разгона.
Беспилотники RQ-4 Global Hawk. Источник: flightglobal.com
"Запрос MDA выходит далеко за возможности, для которых проектировался Global Hawk. Мы готовы быстро модернизировать наш беспилотник до минимальных требований агентства по противоракетной обороне, а затем работать над новыми модификациями, которые смогут полностью удовлетворить запрос MDA", — рассказал Майк Лайонс, руководитель программы Global Hawk в компании Northrop Grumman.
Согласно технической документации, БПЛА RQ-4 Global Hawk может подниматься на высоту до 18 км и нести до 1,3 т полезной нагрузки. Но, по словам Майка Лайонса, часть оборудования беспилотника не менялась еще с 90-х годов, когда он был разработан, и если его заменить, то можно существенно увеличить полезную нагрузку.
Беспилотник Global Hawk
Агентство по противоракетной обороне США уже несколько десятилетий заказывает разработки самолетов, способных нести лазерное вооружение и уничтожать баллистические ракеты. Известно, что еще в 80-е годы были испытаны первые прототипы подобного оружия, а в 2014 году была закрыта программа по созданию самолета Boeing YAL-1, который успешно уничтожал ракеты в ходе тестирования, но из-за сокращения военного бюджета его разработка была прекращена. Но в последние годы Минобороны США вновь активно финансирует программы по созданию лазерного оружия и MDA пробует воссоздать закрытые ранее программы уже на базе беспилотника.
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25.08.2017
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Леонид Андреич
47
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№1
28.08.2017 08:09
- Вот он, завтрашний день.. Беспилотник с ХЯС-генератором, с неограниченным ресурсом, как минимум полторы тонны на бортовой лазер с выходной мощностью под сто квт - более чем достаточно..
М Я Иванов уже получил ТЗ на двигатель первого поколения для такой цацки..
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