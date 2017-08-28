Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Global Hawk станет носителем боевых лазеров

28.08.2017 Warspot 138 1
0
Понравилась новость?
 0

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) ищет беспилотник, способный лазером уничтожать баллистические ракеты. Сегодня, 25 августа, портал flightglobal.com сообщил о том, что Northrop Grumman планирует моденизировать свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk, чтобы тот соответствовал заявленным требованиям MDA.

Агентство по противоракетной обороне США в июне текущего года опубликовало запрос на предоставление информации для создания БПЛА типа HALE (high-altitude, long-endurance), способного нести боевой лазер. В запросе указывалось, что беспилотник должен быть способным подниматься на высоту более 19 км и нести полезную нагрузку массой от 2,3 до 5,7 т. В военном командовании считают, что беспилотник, оснащенный лазером определенной мощности, способен уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты в так называемой фазе разгона.

Беспилотники RQ-4 Global Hawk. Источник: flightglobal.com

"Запрос MDA выходит далеко за возможности, для которых проектировался Global Hawk. Мы готовы быстро модернизировать наш беспилотник до минимальных требований агентства по противоракетной обороне, а затем работать над новыми модификациями, которые смогут полностью удовлетворить запрос MDA", — рассказал Майк Лайонс, руководитель программы Global Hawk в компании Northrop Grumman.

Согласно технической документации, БПЛА RQ-4 Global Hawk может подниматься на высоту до 18 км и нести до 1,3 т полезной нагрузки. Но, по словам Майка Лайонса, часть оборудования беспилотника не менялась еще с 90-х годов, когда он был разработан, и если его заменить, то можно существенно увеличить полезную нагрузку.

Беспилотник Global Hawk

Агентство по противоракетной обороне США уже несколько десятилетий заказывает разработки самолетов, способных нести лазерное вооружение и уничтожать баллистические ракеты. Известно, что еще в 80-е годы были испытаны первые прототипы подобного оружия, а в 2014 году была закрыта программа по созданию самолета Boeing YAL-1, который успешно уничтожал ракеты в ходе тестирования, но из-за сокращения военного бюджета его разработка была прекращена. Но в последние годы Минобороны США вновь активно финансирует программы по созданию лазерного оружия и MDA пробует воссоздать закрытые ранее программы уже на базе беспилотника.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Global Hawk
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Леонид Андреич
47
№1
28.08.2017 08:09
- Вот он, завтрашний день.. Беспилотник с ХЯС-генератором, с неограниченным ресурсом, как минимум полторы тонны на бортовой лазер с выходной мощностью под сто квт - более чем достаточно..
М Я Иванов уже получил ТЗ на двигатель первого поколения для такой цацки..
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 08:17
  • 46
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 28.08 08:09
  • 1
Global Hawk станет носителем боевых лазеров
  • 28.08 08:01
  • 28
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
  • 28.08 08:01
  • 1
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
  • 28.08 07:50
  • 1
Робот для поиска и анализа зарубежных инновационных разработок будет создан в РФ
  • 28.08 07:42
  • 1
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 28.08 07:25
  • 4
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 28.08 07:10
  • 21
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 28.08 06:28
  • 3
"Адмирал Чабаненко" застрял на заводе еще на пять лет
  • 28.08 05:47
  • 1
Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ
  • 28.08 05:32
  • 1
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 28.08 01:26
  • 1
Авиапром переводят на проектное финансирование
  • 27.08 23:36
  • 11
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 27.08 23:20
  • 18
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 27.08 23:14
  • 12
Боевой модуль "Эпоха" в экспозиции форума "Армия-2017"
другие обсуждаемые темы