Global Hawk станет носителем боевых лазеров

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) ищет беспилотник, способный лазером уничтожать баллистические ракеты. Сегодня, 25 августа, портал flightglobal.com сообщил о том, что Northrop Grumman планирует моденизировать свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk, чтобы тот соответствовал заявленным требованиям MDA.

Агентство по противоракетной обороне США в июне текущего года опубликовало запрос на предоставление информации для создания БПЛА типа HALE (high-altitude, long-endurance), способного нести боевой лазер. В запросе указывалось, что беспилотник должен быть способным подниматься на высоту более 19 км и нести полезную нагрузку массой от 2,3 до 5,7 т. В военном командовании считают, что беспилотник, оснащенный лазером определенной мощности, способен уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты в так называемой фазе разгона.

Беспилотники RQ-4 Global Hawk. Источник: flightglobal.com

"Запрос MDA выходит далеко за возможности, для которых проектировался Global Hawk. Мы готовы быстро модернизировать наш беспилотник до минимальных требований агентства по противоракетной обороне, а затем работать над новыми модификациями, которые смогут полностью удовлетворить запрос MDA", — рассказал Майк Лайонс, руководитель программы Global Hawk в компании Northrop Grumman.

Согласно технической документации, БПЛА RQ-4 Global Hawk может подниматься на высоту до 18 км и нести до 1,3 т полезной нагрузки. Но, по словам Майка Лайонса, часть оборудования беспилотника не менялась еще с 90-х годов, когда он был разработан, и если его заменить, то можно существенно увеличить полезную нагрузку.

Беспилотник Global Hawk

Агентство по противоракетной обороне США уже несколько десятилетий заказывает разработки самолетов, способных нести лазерное вооружение и уничтожать баллистические ракеты. Известно, что еще в 80-е годы были испытаны первые прототипы подобного оружия, а в 2014 году была закрыта программа по созданию самолета Boeing YAL-1, который успешно уничтожал ракеты в ходе тестирования, но из-за сокращения военного бюджета его разработка была прекращена. Но в последние годы Минобороны США вновь активно финансирует программы по созданию лазерного оружия и MDA пробует воссоздать закрытые ранее программы уже на базе беспилотника.