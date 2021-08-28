Президент компании "Фарадей" Светлана Андрианова: "Мы продолжаем работать по программе экипировки солдата будущего "Ратник"
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|Светлана Андрианова
|Источник: www.militarynews.ru
На протяжении последних лет компания "Фарадей"является одним из ведущих поставщиков обуви для военнослужащих министерства обороны РФ и других силовых структур, выполняющих задачи в Арктике, горных условиях, районах с экстремально холодным, а также жарким климатом. Обувью "Фарадея" пользуются сегодня десантники, бойцы Росгвардии, спасатели МЧС.
О новых инновационных разработках "Фарадея" рассказала "Интерфаксу-АВН" на проходящем в парке "Патриот" международном военно-техническом форуме "Армия-2017 президент компании Светлана АНДРИАНОВА.
- Светлана Валентиновна, компания "Фарадей" является традиционным участником международного военно-технического форума "Армия". Какие новинки вы демонстрирвуете на нынешней выставке?
- Мы представляем новую обувь, предназначенную для эксплуатации в условиях низких температур в районах с особо холодным климатом, в частности, в Арктике . У нас две модели - арктические сапоги, которые выдерживают минус 60 градусов, и ботинки, предназначенные для носки при температурах до минус 40 градусов.
Сапоги уже прошли все необходимые испытания. Что касается ботинок, то мы серьезно облегчили их вес. По сравнению с предыдущей моделью он уменьшился примерно на 250 грамм каждый. На этих ботинках противоскользящая двухслойная специальная подошва, которая держит низкие температуры. У нее замечательное сцепление со с нежной и ледовой поверхностью. Она имеет в районе каблука специальное углубление для лучшего крепления лыж.
Плюс мы на этих ботинках применяем кожу, которая очень хорошо интегрируется с мембранами, хорошо дышит. Словом, поменяли очень многое. Это совершенно новая модель.
Новые модели уже запущены в производство и небольшими партиями поставляются для спецподразделений Росгвардии. Мы над этой обувью работаем дальше. Мы постараться ее максимально облегчить, чтобы она не только защищала ноги от низких температур, но в то же время была удобной и комфортной.
- Сегодня тема Арктики очень актуальна. Расскажите поподробнее об обуви для арктических подразделений
- Мы отработали полностью арктический комплект одежды, который выдерживает минус 60 градусов. Я думаю, что в этом году полностью завершим его испытания и, начиная со следующего года, пойдет активная поставка.
- А за счет чего эта обувь удерживает тепло при таких низких температурах?
- Дело в том, что при изготовлении этой обуви мы используем специальный ламинированный четырёхслойный пакет, пакет с мембраной вместо дублированных специальных материалов. Это многослойная обувь, состоящая из многих материалов, но я не хотела бы раскрывать наши секреты.
Качество и характеристики нашей обуви подтверждены в лаборатории. У нас есть соответствующие сертификаты. Нареканий по поводу качества не было. Это в определенном смысле наше ноу-хау. Мы имеем очень многие патенты. Это как раз инновационные образцы одежды и обуви.
- С какими результатами завершила компания "Фарадей" прошлый год и какие планы на нынешний?
- Слава Богу, у нас в этом году по сравнению с прошлым годом результаты улучшились. Прибавились гражданские структуры, с которыми мы планировали уже года три работать и наконец имеем результаты.
Плюс мы сейчас работаем с бывшими странами СНГ, и у нас уже идут серьезные поставки. Мы планируем в следующем году более серьезно выйти на гражданский рынок . А именно рынок аутдора (одежды и обуви для трекинга, активного отдыха), а также на рынок горной обуви. У нас это задача номер один.
- Вы предлагаете свою обувь только странам СНГ или география возможных поставок может быть гораздо шире?
- Мы принимали участие в двух последних выставках в Абу-Даби, пытаемся предлагать свою продукцию в Германию, другие страны. У нас есть даже небольшие поставки в Чехию и Словакию.
- Т.е. у вас сегодня заказчик не только министерство обороны, но и другие силовые структуры, а также гражданские потребители.
- Да, это действительно так. Мы, например, поставляем свою обувь и одежду для Газпрома, Совкомфлота и пытаемся активно войти гражданский рынок. Именно с обувью для аутдора и обувью более сложной конструкций.
- Какова сегодня доля оборонного заказа в общем объеме производства?
- Я думаю, что где-то 60 процентов. Остальные 40 процентов это гражданская продукция, доля которой в последние годы увеличивается.
- Это обувь в стиле "милитари"?
- Не только. Большинство наших покупателей это туристы. Сейчас не только у нас, но и в мире востребован стиль "милитари, поэтому мы работаем над ним, он нам интересен. Плюс нашими потребителями являются охотники, рыболовы. Вообще все люди, которые ведут активный образ жизни. Сейчас таких много. В последние годы многие обратили внимание на российский внутренний туризм и нам это помогает. Много молодежи, которые хотят активно путешествовать внутри России, и мы предлагаем имлинейку такой обуви.
- Участвует ли компания "Фарадей" в программе экипировки солдата будущего "Ратник"?
- Мы являлись соисполнителями по этому проекту и участвуем в дальнейших работах уже по "Ратнику" следующего поколения. Совместно с ЦНИИТОЧМАШем выходим на следующий уровень именно с инновационными разработками. Нам это очень интересно.
- Является ли вашим заказчиком МЧС. Ведь им нужна обувь, которая, как говорится, и в огне не горит, и в воде не тонет.
- В прошлом году мы поставляли МЧС сапоги для низких температур и для пожаротушения. В этом году пока заказов не было.
- Вы много говорите об обуви, предназначенной для работы в условиях низких температур. Но армия выполняет сегодня задачи не только в Арктике, но и в районах с жарким климатом, в той же Сирии. У вас есть что предложить Минобороны РФ на этот счет?
- Мы сейчас разработали обувь для жаркого климата, прошли все испытания, частично она поставляется в различные специальные структуры. Поэтому образцов у нас достаточно и если какая-то структура заинтересуется, мы, как говорят, всегда готовы. У нас все разработки есть.
- Расскажите о линейки обуви, которую вы предлагаете для десантников.
- У нас разработана линейка специальной обуви, в том числе, для десантников. Эта обувь называется прыжковая, потому что на ней специальная подошва, которая гасит удары о землю. Плюс мы специально делаем подошву, которая не препятствует трению спуску по канату. Т.е. у нас достаточно много разной обуви для выполнения специальных задач.
- Сообщалось , что "Фарадей" одевает и обувает не только военнослужащих, но и космонавтов. Это действительно так?
- Да , наша компания работает с Роскосомосом. Мы делаем полетный комплект для космонавтов. А также поставляем комплекты одежды, когда они возвращаются обратно из космоса для реабилитации. Сейчас у нас совместно с Роскосмосом ведутся дальнейшие разработки, но это уже на будущее. Наверное, в следующем году или через несколько лет с разрешения Роскосмоса м о них расскажем.
- На рынке вы не единственный производитель специальной обуви. Насколько ваша продукция конкурентоспособна по цене и качеству?
- Дело в том что с нашими инновационными разработками мы конкурируем с иностранцами. Иностранные образцы, как правило, на 50-60 процентов дороже. А качество одинаковое, или даже у нас лучше. Наши образцы обуви для низких температур, они точно лучше. Я думаю, что по низким температурам конкурентов у нас пока нет. Мы эту нишу прочно удерживаем.
- Сегодня приходится работать в условиях западных санкций . Есть ли у вас в связи с этим какие-то проблемы? Используете ли вы в своих образцах импортные материалы и комплектующие?
- У нас совершенно разные линейки. Что-то мы делаем из отечественных материалов, где-то используем импортные. Но санкции нас никак не коснулись, потому что у нас гражданский рынок, он достаточно большой и проблем с закупкой каких-то материалов нет.
- Чтобы приобрести вашу обувь нужно обращаться непосредственно в компанию?
- Нет, у нас есть партнерские отношения с сетью магазинов "Секретная точка", с помощью которой продаем свою обувь и оптом, и в розницу. Конечно, можно обратиться и непосредственно в компанию "Фарадей".
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27.08.2017
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