Портфель заказов ракет "БраМос" составляет $5,5 миллиарда



Стенд совместного российско-индийского предприятия БраМос. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Стенд совместного российско-индийского предприятия БраМос. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Даничев

КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Портфель заказов на производство крылатых ракет "БраМос" составляет сейчас 5,5 миллиарда долларов со сроком исполнения до 2022 года, ожидается его дальнейший рост, сообщил РИА Новости в пятницу на форуме "Армия-2017" генеральный менеджер компании Правин Патак.

Ракеты "БраМос" создаются российскими и индийскими специалистами в рамках совместного предприятия. Головным российским предприятием в кооперации выступает НПО "Машиностроение".

"Сейчас портфель заказов составляет 5,5 миллиарда долларов до 2022 года. При этом 50% заказов приходится на российские предприятия, 50% - на индийские", - сказал Патак.

При этом он подчеркнул, что ожидается дальнейший рост заказов. "Мы получили заказ на вооружение третьего и четвёртого полков индийской армии ракетами "БраМос". После принятия на вооружение в этом году авиационной ракеты "БраМос" ожидаем заказы на неё от ВВС", - сказал Патак.