"Ночной охотник" и "Аллигатор" успешно применили в САР противотанковые управляемые ракеты



Вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Вертолет Ка-52 "Аллигатор"Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Вертолеты применялись в простых и сложных метеоусловиях, в дневное и ночное время, в том числе с использованием очков ночного видения, рассказал заместитель начальника Генштаба Игорь Макушев

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" успешно применили в ходе операции в Сирии противотанковые управляемые ракеты. Об этом в пятницу сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"Современные боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н широко применяются в ходе специальной операции как для уничтожения танков, бронированной техники и живой силы противника, так и для ведения воздушной разведки, а также обеспечения безопасности взлета и посадки самолетов на аэродроме Хмеймим", - сказал Макушев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта.

По его словам, вертолеты применялись в простых и сложных метеоусловиях, в дневное и ночное время, в том числе с использованием очков ночного видения. "При этом обеспечено эффективное боевое применение противотанковых управляемых ракет "Атака-1", "Вихрь-1" и управляемых ракет "Игла", - подчеркнул он.

В бортовых комплексах вертолетов используются электронные карты местности, обеспечен автоматизированный ввод полетного задания, отметил Макушев.

"Комплекс средств связи обеспечивает ведение закрытой связи, в том числе при работе с передовым авианаводчиком. Бортовые комплексы обороны, установленные на вертолетах Ми-28Н и Ка-52, обеспечивают предупреждение об облучении радиолокационными станциями наземных, корабельных и бортовых комплексов обнаружения и управления оружием, объектами с лазерным излучением, а также эффективное противодействие переносным зенитно-ракетным комплексам с инфракрасными головками самонаведения", - добавил он.