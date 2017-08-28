Робот для поиска и анализа зарубежных инновационных разработок будет создан в РФ

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Источник: www.wired.com Иллюстрация по теме "Интернет-безопасность"Источник: www.wired.com

На создание такого комплекса потребуется около года, сообщил начальник отдела информационных проектов МОУ "Институт инженерной физики" Алексей Шестаков

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Поисковый робот, задачами которого будут отслеживание и анализ инновационных разработок российских и зарубежных компаний, появится в России в течение года. Об этом в пятницу в рамках форума "Армия-2017" начальник отдела информационных проектов МОУ "Институт инженерной физики" (ИИФ) Алексей Шестаков.

"Мы будем создавать поискового робота, который будет осуществлять автоматический поиск по различным источникам информации об инновационных разработках как в России, так и за рубежом. Это делается для того, чтобы мы понимали, что происходит в мире и куда движется технологический прогресс в странах, например, Запада", - сказал Шестаков, отметив, что на создание этого комплекса потребуется около года.

Он пояснил, что в этой работе институт будет искать партнеров, так как на собственную разработку уйдет гораздо больше времени. "Данная поисковая машина будет частью "Портала оборонных технологий", - подчеркнул собеседник агентства.

Говоря о портале, Шестаков отметил, что это так называемое публичное входящее окно для всех организаций, которые имеют прорывные разработки и хотят их предложить военному ведомству. "Портал поможет решить сразу несколько вопросов: Минобороны должно научиться обрабатывать заявки предприятий с точки зрения уникальности и новизны, оно должно уметь оценивать научно-технический потенциал этих разработок и их целесообразность, а также должен быть выработан механизм их финансирования", - пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что в мае этот проект был представлен министру обороны Сергею Шойгу, который его одобрил. "Сейчас портал готов к работе, и мы приглашаем предприятия к регистрации своих разработок в этой базе данных. На сегодня зарегистрировано около 700 предприятий и около 400 разработок", - отметил представитель ИИФ.

По его словам, годовое участие в проекте стоит 150 тыс. руб. Это сделано для того, чтобы существовал некий фильтр компаний-производителей. "При регистрации предприятий на портале проверяется бухгалтерская отчетность, юридическая чистота и так далее. Для инженеров-самоучек мы будем создавать отдельное окно, которое, скорее всего, будет бесплатно, но контроль все равно будет осуществляться по многим параметрам", - резюмировал Шестаков.