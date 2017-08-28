Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума



Самоходная пусковая установка ракетного комплекса Искандер-М на международном военно-техническом форуме Армия-2017. 23 августа 2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Самоходная пусковая установка ракетного комплекса Искандер-М на международном военно-техническом форуме Армия-2017. 23 августа 2017Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Основные итоги деловой программы, планы и заявления, прозвучавшие на международной оборонной выставке в Подмосковье, — в материале ТАСС

В Подмосковье на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" завершилась деловая программа. Итог: подписаны 23 госконтракта и три соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на общую сумму более 170 млрд рублей.

По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, почти все образцы вооружений, купленные Минобороны РФ на форуме, прошли апробацию в Сирии. "Практически все новые образцы пропустили через сирийский конфликт, чтобы посмотреть, как себя реально ведет вооружение и военная техника. Более 600 образцов мы обкатали в сирийском конфликте", — сказал он. В рамках подписанных контрактов российская армия получит свыше 600 новых и 200 модернизированных образцов вооружений.

Госконтракты

В рамках гособоронзаказа-2017 армия уже получила более 43% единиц новой военной техники и свыше 48% отремонтированной из общего запланированного количества.

"За последние пять лет мы серьезно подтянули дисциплину размещения государственного оборонного заказа и его выполнения. По результатам прошлого года выполнение государственного оборонного заказа составило 97%", — напомнил на форуме замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

БОЕВОЙ МОДУЛЬ "ЭПОХА" Предназначен для оснащения перспективных бронированных машин. Он управляется дистанционно с терминалов командира и наводчика и не занимает пространства внутри боевой машины. В комплект вооружения модуля входят автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм, спаренный с ней пулемет ПКТ калибра 7,62 мм и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ".

По его словам, большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса научились работать с Минобороны в сроки и за те деньги, которые обозначены в контрактах. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил на едином дне военной приемки о выполнении гособоронзаказа на 34,2% по поставкам новой техники и на 42,2% по отремонтированной.

"Терминатор" и Т-90М

Минобороны РФ и "Уралвагонзавод" (УВЗ) подписали контракты по поставкам новых танков Т-90М и машин поддержки БМПТ "Терминатор", а также по капитальному ремонту танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90. Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Юрий Борисов и глава УВЗ Александр Потапов.

Созданная Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения БМПТ в интересах Сухопутных войск закупается впервые. Общая сумма заключаемых контрактов превысила 24 млрд рублей.

БМП-3 с "Эпохой"

Впервые Сухопутные войска ВС РФ получили в опытно-войсковую эксплуатацию модернизированные боевые машины пехоты, оснащенные дистанционно управляемым боевым модулем с современным ракетно-пушечным вооружением. Военное ведомство подписало контракты на 4 млрд рублей с холдингом "Высокоточные комплексы" и "Конструкторским бюро приборостроения" на поставку первой партии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" и запчастей для комплексов "Панцирь-С1".

Ракеты для "Искандера"

Минобороны РФ и Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) подписали дополнительное соглашение на поставку двух бригадных комплектов ракетных комплексов "Искандер-М". Подписи под документом поставили Юрий Борисов и генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин. Дополнительная закупка двух бригадных комплектов на сумму более 20 млрд рублей проводится для повышения огневых возможностей Сухопутных войск.

Кроме того, Минобороны и ОКБ "Новатор" подписали контракт на поставку крылатых ракет для комплекса "Искандер-М". Они являются современными образцами высокоточного оружия и значительно повышают ударные возможности "Искандера".

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "ИСКАНДЕР" Предназначен для поражения как малоразмерных, так и площадных целей в тылу войск вероятного противника. Комплекс состоит из нескольких типов машин, в том числе самоходной пусковой установки на шасси МЗКТ, транспортно-заряжающей машины, командно-штабной машины и др. В состав применяемой номенклатуры боеприпасов входит одноступенчатая твердотопливная ракета 9М723 с дальностью стрельбы до 500 км. Ракета может оснащаться как обычной, так и кассетной БЧ.

Арктический "КамАЗ"

"КамАЗ" и оборонное ведомство подписали контракт на поставку арктических автомобилей Камаз-5350. Контракт подписали Борисов и заместитель генерального директора предприятия Сергей Афанасьев. Новая модификация автомобиля специально адаптирована для действий в особо холодных климатических условиях.

"Задира-16"

Минобороны РФ и ФГУП "Российский федеральный ядерный центр" подписали контракт на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Задира-16" по разработке боевого комплекса на новых физических принципах.

"Новые физические принципы" — условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. О проведении разработок в этом направлении ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Спутник-разведчик

Минобороны купило на форуме "Армия-2017" спутник-разведчик "Лотос-М". Подписи под соглашением на изготовление и поставку космического аппарата поставили замминистра обороны Юрий Борисов и генеральный директор открытого акционерного общества Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов. Эти аппараты должны обеспечить дополнительные возможности Космическим войскам РФ. Спутник-разведчик "Лотос-М" пополнит космическую группировку и будет обеспечивать информационное сопровождение ВМФ.[/b]

[b]"Скорость"

Минобороны РФ и Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля подписали контракт на выполнение НИР "Скорость" для разработки скоростного боевого вертолета. Контракт подписали Юрий Борисов и исполнительный директор предприятия Михаил Короткевич. Он рассчитан на два года, по итогам исполнения контракта должен быть определен облик вертолета и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.

Ранее сообщалось также о разработке перспективного скоростного вертолета (ПСВ) для Минпромторга и Минобороны России. Главком ВКС РФ Виктор Бондарев отмечал ранее, что ПСВ пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.

"Каракурты"

Минобороны РФ подписало с судостроителями дополнительные соглашения на поставку корветов с управляемым ракетным оружием проекта 22800 "Каракурт". Подписи под документом поставили Юрий Борисов, гендиректор судостроительного предприятия "Пелла" Герберт Цатуров и гендиректор Зеленодольского судостроительного завода им. Горького Ринат Мистахов. Ранее сообщалось, что ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей этого проекта.

ПРОЕКТ "КАРАКУРТ" Корвет проекта 22800 предназначен для поражения важных объектов противника в береговой зоне, уничтожения боевых надводных кораблей, судов и катеров противника самостоятельно или во взаимодействии с другими силами, для отражения ударов средств воздушного нападения собственными средствами. Корабли будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов, автономность — 12 суток, дальность плавания — около 2500 миль, экипаж — 39 человек. Предполагается, что они будут оснащаться ударным ракетным комплексом "Калибр", а также артиллерийской установкой калибра 76 либо 100 мм.

"Витебск", "Красуха" и "Москва"

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) передал Минобороны РФ комплексы "Витебск", "Красуха" и "Москва-1". Соглашения о передаче были подписаны в шале госкорпорации "Ростех". В частности, КРЭТ передал ведомству 12 комплектов бортовых комплексов обороны "Витебск" для вертолетов Ми-8.

Комплексы "Красуха" нужны для радиоэлектронного подавления РЛС воздушного базирования и позволяют прикрывать командные пункты, группировки войск, средства ПВО, важные промышленные и административно-политические объекты.

Также концерн передал комплекс средств автоматизации частей и подразделений радиоэлектронной борьбы "Москва-1". Он способен "видеть" на расстоянии до 400 км, эффективно работает при экстремально низких и высоких температурах, а его сектор обзора охватывает 360 градусов.

Иностранные заказчики

На "Армии-2017" было объявлено о ряде контрактов с иностранными заказчикиами, а также были подписаны соглашения между Минобороны и несколькими странами о военно-техническом сотрудничестве.

Соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, которые предусматривают поставку продукции военного назначения, совместную подготовку войск и обмен опытом по борьбе с терроризмом, Россия подписала с Нигером и Чадом. Как отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, это станет фундаментом нашего взаимодействия в оборонной сфере и позволит расширить контакты по вопросам подготовки войск к эффективному противодействию террористической угрозе.

Иракские танки

На форуме стало известно, что Россия заключила с Ираком крупный контракт на поставку бронетанковой техники. "При этом раскрывать номенклатуру законтрактованной продукции и сроки поставок на сегодняшний день полагаю преждевременным", — сказал директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Ранее в годовом отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Первый (на 64 танка) заключен с иностранным заказчиком "704". Второй заключен с иностранным заказчиком "368", по которому первая партия составит 73 машины. Согласно Общероссийскому классификатору стран мира "704" — это Вьетнам, "368" — это Ирак.

46 Ка-52 для Египта

Как сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, Египет в этом году получит в общей сложности 15 российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор". "Первая партия для обучения — три [вертолета], вторая — три, в этом году — 15. Всего 46", — сказал он.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Ранее в пресс-службе "Вертолетов России" рассказали, что завершили обучение инженерно-технического состава иностранных военных специалистов в рамках первого экспортного контракта на "Аллигаторы". Также сообщалось о планах обсудить с Египтом поставки корабельной версии Ка-52 для вертолетоносцев типа "Мистраль".

Интерес к "Урану"

Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что ОАЭ проявляют интерес к российским робототехническим комплексам "Уран-9". Однако официального обращения о поставке российская сторона пока не получала.

РОБОТ "УРАН-9" Предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений. В его состав входят два робота разведки и огневой поддержки, тягач для их транспортировки и подвижный пункт управления. Вооружение роботов разведки и огневой поддержки включает 30-мм автоматическую пушку 2А72 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет, противотанковые управляемые ракеты "Атака".

Ливанский интерес

Ливанские военные заинтересованы в российских боевых машинах пехоты и багги для борьбы с терроризмом, сообщил министр обороны Ливана Якуб Сарраф. "Как вы все знаете, Ливан сейчас ведет войну с международным терроризмом. Почти вся наша армия участвует в боевых действиях, и мы здесь изучаем технику, которая помогла бы нашей армии в контртеррористических операциях", — сказал он. "В подобных видах техники (БМП и багги – прим. ТАСС) мы сейчас нуждаемся больше всего", — уточнил Сарраф.

50 "Тигров" для Египта

Как стало известно на форуме, Египет намерен приобрести у России 50 бронеавтомобилей "Тигр" для нужд министерства внутренних дел. Ожидается в ближайшее время подписание этого контракта.

Интерес Ботсваны

Ботсвана заинтересована в российских средствах ПВО, связи, инженерной технике и оружии для мотострелков, сообщил заместитель командующего силами обороны республики генерал-майор Готсилене Мораке. "Сегодняшняя война сильно отличается от традиционных боевых действий, мы ведем войну с международным терроризмом, и для этого нам необходимы самые современные оружие и техника", — сказал он.

Генерал-майор положительно оценил российское обмундирование, назвав его "произведением искусства".

Ми-171Ш для Буркина-Фасо

"Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) подписал два контракта на поставку военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и авиационных средств поражения в Буркина-Фасо. Всего по контракту в 2018 году получат две машины.

Вертолет Ми-171Ш Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

По прогнозам "Рособоронэкспорта", производимые в настоящее время российские средние военно-транспортные вертолеты Ми-17В-5, Ми-171Ш, а также их последующие модификации сохранят конкурентоспособность и в перспективе будут востребованы на рынке. Эти вертолеты в течение последних 10 лет уверенно удерживают лидерство в объеме поставок на мировой рынок в сегменте средних многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Объем их экспорта составил 800 единиц и превысил общий объем поставок их зарубежных аналогов.

Всего в течение последних 30 лет экспортировано более 4000 машин этого типа в более чем 100 стран мира.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что стоимость поставок компании с начала года превысила $5 млрд. "У нас утвержденный план поставок — $12,9 млрд, сегодня на более $5 млрд мы уже исполнили свои обязательства перед нашими заказчиками. Одновременно у нас есть динамика подписания контрактов — в этом году их подписано на около $7 млрд", — сказал он. Общий портфель заказов компании составляет $45 млрд.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), в прошлом году на форуме было подписано пять документов по различным аспектам ВТС, в частности, генеральное соглашение о сотрудничестве между "Рособоронэкспортом" и "Казахстан Инжиниринг", а также ряд соглашений между российскими и белорусскими компаниями.

Перевооружение

В ходе работы форума стали известны новые подробности о создании перспективных образцов вооружения для российской армии, сроки поставки современных вооружений и другие детали.

В частности, ОАК и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) подписали соглашение о создании авиакомплексов и образцов вооружения. Объединенная двигателестроительная корпорация и КТРВ договорились о сотрудничестве в поставках малоразмерных двухконтурных газотурбинных двигателей. Они предназначены для установки на тактические ракеты различных классов.

Сторожевики и "Лады"

Как сообщил на форуме замминистра обороны РФ Юрий Борисов, в проект новой госпрограммы вооружения (ГПВ) включены контракты на создание двух фрегатов проекта 11356 и двух неатомных субмарин "Лада".

ПРОЕКТ 11356 И ПОДЛОДКИ "ЛАДА" Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. Для Черноморского флота сейчас построены три таких корабля.

Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. тонн (против 2,3 тыс. тонн у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты "Калибр".

100 "Армат"

Минобороны РФ до 2020 года получит 100 танков на платформе "Армата". Как сказал замминистра обороны Юрий Борисов, сегодня проводится опытно-боевая эксплуатация созданных изделий.

Танк Т-14 Армата на международном военно-техническом форуме Армия-2017 Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Авианосец для ВМФ РФ

Стало известно о планах Минобороны РФ по созданию нового авианосца. Его строительство планируется начать к 2025 году. В ВМФ РФ до этого заявляли, что российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. Ранее Борисов сообщал, что контракт на строительство авианосца может быть подписан к концу 2025 года.

"Броня" для Минобороны

На форуме в интервью ТАСС главный конструктор ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов рассказал, что в интересах Минобороны России ведется опытно-конструкторская работа "Броня" по созданию нового гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф. Заводские испытания планируется завершить в следующем году. БТ-3Ф призван заменить в войсках транспортеры МТ-ЛБ и МТ-ЛБУ.

"Синица"

Стало известно, что предварительные испытания проходит боевая машина десанта БМД-4М с новым боевым модулем "Синица". На нее выдано техническое задание Минобороны. Основные отличия "Синицы" от модуля "Бахча-У", который стоит сейчас на БМД-4М, в том, что новый модуль унифицирован с БМП-3.

Боевая машина десанта БМД-4М с боевым модулем "Синица" Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

Техзадание на парашюты

Стало известно, что технические задания на новые парашютные системы, включая проект модернизации парашюта Д-10, согласованы с Минобороны РФ.

Программа развития утверждена в этом году, она должна реализовываться в НИР (научно-исследовательская работа – прим. ТАСС) и ОКР (опытно-конструкторская работа – прим. ТАСС), которые заказчик будет инициировать через конкурсные процедуры. В рамках этой программы ОКР "Тара", "Горизонталь", "Реновация" – эти три работы заданы сегодня, мы согласовали техзадание с Минобороны, формируем сейчас кооперацию

Игорь Насенков

глава холдинга "Технодинамика"

Как сообщал ранее командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, ОКР "Реновация" касается совершенствования парашюта Д-10 под экипировку "Ратник". В рамках ОКР "Горизонталь-4000" создается управляемая планирующая парашютно-грузовая система для высокоточной доставки грузов в труднодоступные и удаленные районы с использованием спутниковой навигации. В этом году планируется открыть ОКР "Тара" по созданию одноразовой малогабаритной парашютно-грузовой системы для десантирования грузов из самолетов Ил-76МД в труднодоступные районы, в том числе на острова в Арктике.

"Ратник" на вооружении

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров сообщил, что боевая экипировка "Ратник" принята на вооружение, идут серийные поставки в войска. По его словам, все проблемы, которые возникают при эксплуатации экипировки, быстро исправляются.

Вы все, наверное, знаете, что "Ратник" использовался в Сирии, и я хочу сказать, что во время боевых действий экипировка показала себя очень хорошо. Мы проверили ту экипировку, которая так или иначе попала в передряги. Хочу вас уверить, что ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки нет

Дмитрий Семизоров

гендиректор ЦНИИТОЧМАШ

Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник" Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.

Также стало известно, что облик разрабатываемой в России боевой экипировки будущего "Ратник-3" планируется определить до конца 2017 года.

Беспилотный перехватчик

Российский перспективный перехватчик ПАК ДП в будущем может стать беспилотным. По словам гендиректора РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, "это будет совершенно новый самолет, где будут применены совершенно новые технологии по работе в арктической сфере. Этот самолет будет охранять всю границу нашей Родины. Потом будет переводиться в проект беспилотный", — сказал он. Поставки ПАК ДП для Минобороны РФ планируется начать в середине 2020-х годов. Тарасенко также отметил, что РСК "МиГ" создает средние и тяжелые беспилотники.

Микророботы для Арктики

В России созданы и проходят первые испытания микророботы массой 8–10 кг, которые можно будет запускать под лед в Арктике. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны РФ Сергей Попов. Они могут выполнять исследовательские миссии до четырех часов и на расстоянии до четырех километров от точки запуска. Запускать их можно "прямо под лед с рук, куда они и будут возвращаться по завершении исследовательской миссии".

"Барс" и "Атлет"

Военно-промышленная компания (ВПК) до конца года откроет опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Барс" по созданию для Минобороны РФ бронеавтомобиля "Тигр" с дистанционно-управляемым боевым модулем, оснащенным 30-миллиметровой пушкой. Также стало известно, что ОКР по новому поколению бронеавтомобиля "Тигр" получил название "Атлет".

Бронеавтомобиль "Тигр-М" Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Не секрет, что "Тигру" уже 10 лет, за это время мы внесли порядка 700 изменений в конструкцию. Сейчас мы понимаем, что нужно повысить минную стойкость и баллистическую

Александр Красовицкий

генеральный директор ВПК

По его словам, это будет более мощный автомобиль, рассчитанный на 10 человек, в нем будет намного удобнее экипажу.

Испытания Як-152

Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что до конца года планируется завершить испытания учебно-тренировочного самолета Як-152. Он не уточнил количество самолетов, которые планирует приобрести Минобороны, добавив, что этот вопрос обсуждается. Глава ОАК подчеркнул, что Як-152 также интересует иностранных заказчиков, купивших ранее Як-130. Они рассматривают Як-152 как самолет первоначального обучения.

"Улыбка"

Компания "Вектор" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") и Минобороны РФ подписали соглашение об изготовлении и поставке военным радиометеорологического комплекса "Улыбка-М". Она обеспечивает всепогодное высокоточное применение ракетными войсками и артиллерией всех типов ракет и боеприпасов.

Кроме того, на форуме был заключен госконтракт между входящим в "Алмаз-Антей" предприятием ОКБ "Новатор" и Минобороны РФ на изготовление и поставку крылатых ракет для ракетных комплексов Сухопутных войск "Искандер-М".

Роман Азанов