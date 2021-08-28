Новый палубный вертолет для ВМФ РФ может стать беспилотным по желанию заказчика
|
|
Противолодочный вертолет Ка-27
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
При этом, по словам генерального конструктора АО "Камов" Сергея Михеева, сегодня "нет острой необходимости" срочно заменять вертолеты Ка-27 на перспективную машину
КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Перспективный морской вертолет "Минога" может быть создан и в беспилотной версии, если этого потребует заказчик, заявил ТАСС генеральный конструктор АО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Сергей Михеев.
"Если этого потребует заказчик, мы готовы разработать беспилотный вариант перспективного морского вертолета", - сказал он.
По словам Михеева, сегодня "нет острой необходимости" срочно заменять вертолеты Ка-27 на перспективную машину. "Ка-27 справляется со своими задачами. Но многофункциональность и универсальность нового корабельного вертолета - это те качества, которые от такой машины требует время", - сказал специалист.
Он отметил, что время вертолетов с узкой специализацией проходит. "Наша задача - делать универсальные вертолеты, потому что массовость - это единственный способ сделать вертолет дешевым и при производстве, и в эксплуатации. Поэтому "Минога" - это тема, к которой мы очень серьезно относимся", - заключил генеральный конструктор "Камова".
На форуме "Армия-2016" источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС, что новый палубный вертолет будет создан сразу в нескольких модификациях, включая десантную. Михеев говорил, что в серию машина пойдет примерно через десять лет.
|
27.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.08.2017 "Вертушка" с норовом: зачем ВКС России понадобился быстрый боевой вертолет
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
23.08.2017 Глава "Вертолетов России": "Аллигатор" модернизируют и перевооружат
01.08.2017 В военно-морском параде в Санкт-Петербурге приняли участие два вертолета Ка-52К, проходящие этап летных испытаний
31.07.2017 Беспилотники, "десантники" и экранопланы: какое будущее ожидает ВМФ России
12.07.2017 Перспективный вертолет "Минога" - рисунок
10.07.2017 Перспективный российский морской вертолет "Минога" хотят сделать трансформером
03.05.2017 Палубные вертолеты Ка-52К успешно прошли предварительные испытания в морских условиях