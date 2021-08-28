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Новый палубный вертолет для ВМФ РФ может стать беспилотным по желанию заказчика

28.08.2017 ТАСС 162 0
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Ка-27
Противолодочный вертолет Ка-27
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

При этом, по словам генерального конструктора АО "Камов" Сергея Михеева, сегодня "нет острой необходимости" срочно заменять вертолеты Ка-27 на перспективную машину

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Перспективный морской вертолет "Минога" может быть создан и в беспилотной версии, если этого потребует заказчик, заявил ТАСС генеральный конструктор АО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Сергей Михеев.

"Если этого потребует заказчик, мы готовы разработать беспилотный вариант перспективного морского вертолета", - сказал он.

По словам Михеева, сегодня "нет острой необходимости" срочно заменять вертолеты Ка-27 на перспективную машину. "Ка-27 справляется со своими задачами. Но многофункциональность и универсальность нового корабельного вертолета - это те качества, которые от такой машины требует время", - сказал специалист.

Он отметил, что время вертолетов с узкой специализацией проходит. "Наша задача - делать универсальные вертолеты, потому что массовость - это единственный способ сделать вертолет дешевым и при производстве, и в эксплуатации. Поэтому "Минога" - это тема, к которой мы очень серьезно относимся", - заключил генеральный конструктор "Камова".

На форуме "Армия-2016" источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС, что новый палубный вертолет будет создан сразу в нескольких модификациях, включая десантную. Михеев говорил, что в серию машина пойдет примерно через десять лет.
27.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Вертолеты России
Камов
Проекты
АРМИ-20XX

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