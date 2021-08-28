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В России разрабатывают роботизированный тримаран "Тень" для дальней морской зоны

28.08.2017 ТАСС 163 0
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Сергей Попов
Сергей Попов
Источник: © ГНИИЦ РТ Минобороны РФ

Новый аппарат сможет двигаться по поверхности воды и нырять на небольшую глубину даже в случае сильного волнения

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Роботизированный надводно-подводный аппарат дальней морской зоны "Тень" разрабатывается в России. Как сообщили ТАСС в Главном научно-исследовательском испытательном центре робототехники Минобороны РФ, макет создаваемого тримарана впервые был представлен на международном форуме "Армия-2017" в Подмосковье.

По данным, представленным на стенде Центра, уже проведено исследование внешнего облика робота-тримарана, проведены все необходимые теоретические расчеты для обоснования тактико-технических данных будущего морского беспилотника. Задачами этого аппарата станут мониторинг дальних морских зон и сбор данных по экологии и гидрофизике Мирового океана.

Как рассказал ТАСС начальник Центра Сергей Попов, одним из ключевых направлений развития морских роботизированных систем являются незаметность и малошумность. "Исследованиям в области инновационных направлений уделяется особое внимание. Новейшие технологии, реализуемые сегодня при создании морских робототехнических систем, позволяют создать аппараты с принципиально новой конструкцией и уникальными свойствами", - сказал собеседник агентства.

Полное водоизмещение "Тени" может достигать 140 тонн. Особенность аппарата состоит в том, что он может как двигаться по поверхности воды, так и нырять на небольшую глубину в случае сильного волнения. Все поверхности "Тени" выполнены по технологии stealth, что делает тримаран незаметным.

Ожидается, что автономность "Тени" составит до 90 суток, а дальность хода достигнет 13 тыс. морских миль. Тримаран, в котором будет применен принцип электродвижения, предполагается оснащать электрохимическими батареями.
27.08.2017
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принадлежат ТАСС
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