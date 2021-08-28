Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат



Война в Сирии

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Согласно данным Минобороны России, разгромлена самая боеспособная группировка террористов

ТАСС, 27 августа. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России в воскресенье разгромили группировку "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али.

В результате операции были ликвидированы более 800 боевиков, сообщает Минобороны РФ.

"27 августа 2017 года отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в долине реки Ефрат в районе города Ганем-Али. В ходе операции уничтожено более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.

"В настоящее время группировка правительственных войск под командованием генерала Сухела стремительно развивает наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор с целью деблокирования этого города и уничтожения последнего оплота террористов ИГИЛ на сирийской земле", - добавили в российском военном ведомстве.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что российская группировка войск в Сирии совместно с правительственными войсками сосредоточили основные силы на разгроме боевиков ИГ в районе Дейр-эз-Зора. По словам начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, с деблокированием этого города будет завершен разгром "наиболее боеспособных формирований террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии".

Как отмечал Рудской, именно в Дейр-эз-Зор террористы стягивают оставшиеся у них силы, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки.