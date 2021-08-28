Минобороны РФ представило систему "Армюрист"
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Участник АрМИ-2017. Архивное фото
Источник: © Фото : Минобороны России
В систему уже загружено более 60 тыс. актов. Документы можно искать по реквизитам или по ключевым словам
КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ представило на форуме "Армия-2017" информационно-справочную систему "Армюрист". Об этом в воскресенье сообщили в военном ведомстве.
"По инициативе правового департамента Минобороны РФ разработана информационно-справочная система "Армюрист", в которую загружено более 60 тыс. актов военного ведомства, принятых с 1918 года", - сказали в Минобороны.
Отмечается, что система оснащена современными средствами поиска информации. В системе можно искать документы по реквизитам, а также осуществлять контекстный поиск по ключевым словам.
"Гиперссылки позволяют осуществлять переход в правовые акты, вносящие изменения в основной документ. Система также содержит сканированные образы контрольных экземпляров правовых актов. Кроме того, в системе есть словарь военно-технических терминов с их определениями и ссылками на правовые акты, в которых они даны", - сообщили в оборонном ведомстве.
В настоящее время система функционирует на всей территории РФ, добавили в Минобороны.
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27.08.2017
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