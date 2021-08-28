"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФ
|
|
Бронеавтомобиль "Тигр-УС"
Источник: © Пресс-служба АО "Воентелеком"
Гендиректор компании Александр Давыдов отметил, что обычно виды и рода войск заказывают собственные комплексы связи, автоматизации и управления, которые редко эффективно между собой взаимодействуют
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область). 27 августа. / ТАСС/. "Воентелеком" предлагает использовать свою машину в качестве "платформенной" машины связи во всех родах и видах Вооруженных сил РФ, сообщил генеральный директор компании Александр Давыдов.
"Как правило, виды и рода войск заказывают себе свои собственные комплексы связи, автоматизации и управления. Как правило, все они заточены под решение специализированных задач. Редко случается, что они начинают эффективно между собой взаимодействовать - необходимо прибегать к шлюзам, дополнительному оборудованию, все это утяжеляет эксплуатацию", - сказал Давыдов журналистам на форуме "Армия-2017", где компания выставила свою машину "Тигр-УС".
"Мы решили эту ситуацию поменять, предложив унифицированную платформенную машину, на которой каждый вид и род войск в состоянии получить свой функционал, просто залив туда собственное программное обеспечение", - добавил глава "Воентелекома".
|
27.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Заряд позитива на "Армии-2017"
28.08.2017 Кибервойна: чем опасны люди с ноутбуками
28.08.2017 О значении возможной поставки истребителей Су-35 в ОАЭ - Анатолий Цыганок
28.08.2017 Беспилотная гонка
28.08.2017 На "Армии-2017" показали новейший комплекс для поиска и спасения на море
28.08.2017 На форуме "Армия-2017" впервые показали новейшие комплекты разминирования
28.08.2017 Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
28.08.2017 Контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета СБВ