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"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФ

28.08.2017 ТАСС 107 0
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Бронеавтомобиль &quot;Тигр-УС&quot;
Бронеавтомобиль "Тигр-УС"
Источник: © Пресс-служба АО "Воентелеком"

Гендиректор компании Александр Давыдов отметил, что обычно виды и рода войск заказывают собственные комплексы связи, автоматизации и управления, которые редко эффективно между собой взаимодействуют

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область). 27 августа. / ТАСС/. "Воентелеком" предлагает использовать свою машину в качестве "платформенной" машины связи во всех родах и видах Вооруженных сил РФ, сообщил генеральный директор компании Александр Давыдов.

"Как правило, виды и рода войск заказывают себе свои собственные комплексы связи, автоматизации и управления. Как правило, все они заточены под решение специализированных задач. Редко случается, что они начинают эффективно между собой взаимодействовать - необходимо прибегать к шлюзам, дополнительному оборудованию, все это утяжеляет эксплуатацию", - сказал Давыдов журналистам на форуме "Армия-2017", где компания выставила свою машину "Тигр-УС".

"Мы решили эту ситуацию поменять, предложив унифицированную платформенную машину, на которой каждый вид и род войск в состоянии получить свой функционал, просто залив туда собственное программное обеспечение", - добавил глава "Воентелекома".
27.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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