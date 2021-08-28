Российская армия полностью избавилась от импортозависимости в сфере IT
|
|
Национальный центр управления обороной Российской Федерации
Источник: Александр Вильф / РИА Новости
В Минобороны сообщили, что за десять лет российская промышленность сделала значительный шаг в области разработки современных информационных технологий.
КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ полностью избавились от импортозависимости в сфере информационных технологий. Об этом в воскресенье сообщил начальник главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны РФ Максим Бец.
По его словам, за десять лет российская промышленность сделала значительный шаг в области разработки современных информационных технологий.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что Вооруженные силы РФ в указанной области полностью освободились от импортной зависимости. Это подтвердил и сам форум "Армия-2017", - сказал Бец по итогам круглого стола, посвященного вопросам применения облачных технологий в интересах Минобороны РФ, который прошел на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
Он напомнил, что в работе форума принимают участие свыше 1,2 тыс. предприятий и организаций, которые представляют более 18 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.
|
27.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Кибервойна: чем опасны люди с ноутбуками
28.08.2017 "Инновационный клуб" будет постоянно работать в подмосковном парке "Патриот"
25.08.2017 Центр робототехники Минобороны РФ: в Арктике появятся микророботы "карманного" формата
25.08.2017 В ГИС промышленности будут использоваться методики Координационного совета Союзмаш России
24.08.2017 Пятнистая "Армата" и бронетачанка. Чем запомнился первый день "Армии-2017"
23.08.2017 МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
23.08.2017 Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
23.08.2017 Танцующие танки