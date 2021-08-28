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Российская армия полностью избавилась от импортозависимости в сфере IT

28.08.2017 ТАСС 153 0
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НЦУО РФ
Национальный центр управления обороной Российской Федерации
Источник: Александр Вильф / РИА Новости

В Минобороны сообщили, что за десять лет российская промышленность сделала значительный шаг в области разработки современных информационных технологий.

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ полностью избавились от импортозависимости в сфере информационных технологий. Об этом в воскресенье сообщил начальник главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны РФ Максим Бец.

По его словам, за десять лет российская промышленность сделала значительный шаг в области разработки современных информационных технологий.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что Вооруженные силы РФ в указанной области полностью освободились от импортной зависимости. Это подтвердил и сам форум "Армия-2017", - сказал Бец по итогам круглого стола, посвященного вопросам применения облачных технологий в интересах Минобороны РФ, который прошел на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Он напомнил, что в работе форума принимают участие свыше 1,2 тыс. предприятий и организаций, которые представляют более 18 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.
27.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX
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