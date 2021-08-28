Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Коллекцию одежды "Армия России" можно будет купить за рубежом через интернет

28.08.2017 ТАСС 143 0
0
Понравилась новость?
 0
Форум "Армия-2016"
Форум "Армия-2016"
Источник: Виктор Васенин / РГ

После открытия первого магазина стали поступать запросы от представителей разных стран, рассказал заместитель гендиректора компании Аркадий Телепнев

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. "Военторг" планирует выходить на зарубежные рынки с коллекцией одежды "Армия России". Об этом в воскресенье сообщил заместитель генерального директора компании Аркадий Телепнев.

"За рубежом "Военторг" своими торговыми точками пока не представлен. Но на сегодня есть определенные мысли, как начать эту работу. В качестве первых шагов, вероятнее всего, будет сделана адаптация нашего интернет-магазина к запросам и требованиям наших иностранных покупателей, чтобы они могли удаленно делать покупки и получать товары с символикой армии России", - сказал Телепнев. Он подчеркнул, что дальше вопрос выхода на зарубежный рынок потребует более серьезной проработки.

По словам Телепнева, после открытия первого магазина "Армия Россия" в Москве было много запросов от представителей разных стран, в том числе Европы. Говоря о дальнейшем развитии бренда, заместитель гендиректора рассказал, что продолжится использование военной тематики. "Общаясь с представителями фэшн-индустрии, с производителями мы понимаем, что сам бренд достаточно емкий, многогранный. Мы для себя решили, что военная тематика должна быть, потому что военная тематика - это история, история - это любовь к родине. Это, безусловно, будет", - подчеркнул Телепнев.

"Общаясь с представителями фэшн-индустрии, с производителями, мы понимаем, что сам бренд достаточно емкий, многогранный. Мы для себя решили, что военная тематика должна быть, потому что военная тематика - это история, история - это любовь к Родине. Это, безусловно, будет", - подчеркнул Телепнев. Он добавил, что в дальнейшем планируется использовать больше новых материалов и технологий при производстве.

Заместитель гендиректора компании также сообщил, что "Военторг" представит новую коллекцию одежды "Армия России" осень-зима к началу ноября. "Мы уже на сегодня вышли, как это принято в фэшн-индустрии, на две коллекции в год - это осень-зима и весна-лето. Сейчас работа идет, в производстве коллекция осень-зима-2018. Я думаю, что она поступит в магазины в октябре - начале ноября", - сказал Телепнев.

По его словам, в новой коллекции будет продолжена тема изображения на одежде батальных исторических сцен. "Мы традиционно продолжим тему, которая уже нашла понимание и пользовалась популярностью - это тема исторических событий. Кроме того, конечно, будут новые моменты", - подчеркнул он.

По его словам, в планах компании привлечь к разработке дизайна Студию военных художников имени Грекова. "Я думаю, будет продолжена "сирийская" коллекция, потому что она пользуется огромным спросом, и мы сделаем довыпуск", - отметил он. Также, по словам Телепнева, будет продолжена арктическая тема в одежде.
27.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Военторг
Проекты
Арктика
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 08:17
  • 46
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 28.08 08:09
  • 1
Global Hawk станет носителем боевых лазеров
  • 28.08 08:01
  • 28
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
  • 28.08 08:01
  • 1
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
  • 28.08 07:50
  • 1
Робот для поиска и анализа зарубежных инновационных разработок будет создан в РФ
  • 28.08 07:42
  • 1
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 28.08 07:25
  • 4
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 28.08 07:10
  • 21
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 28.08 06:28
  • 3
"Адмирал Чабаненко" застрял на заводе еще на пять лет
  • 28.08 05:47
  • 1
Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ
  • 28.08 05:32
  • 1
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 28.08 01:26
  • 1
Авиапром переводят на проектное финансирование
  • 27.08 23:36
  • 11
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 27.08 23:20
  • 18
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 27.08 23:14
  • 12
Боевой модуль "Эпоха" в экспозиции форума "Армия-2017"
другие обсуждаемые темы