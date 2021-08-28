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Особый интерес посетителей форума "Армия-2017" вызвал танк "Армата"

28.08.2017 ТАСС 146 0
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Демонстрация танка Т-14 Армата
Демонстрация танка Т-14 Армата
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, гости форума также много внимания уделяли новым концептуальным платформам "Курганец-25" и "Бумеранг"

КУБИНКА, /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Новейший танк "Армата" и другие универсальные платформы, созданные для Сухопутных войск, вызвали особый интерес у посетителей международного форума "Армия-2017". Об этом рассказал журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Я знаю, что постоянный интерес люди проявляют к новым концептуальным платформам, которые представляют будущее нашей автобронетанковой техники - танк "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Они уже представлены на открытой площадке, их можно посмотреть", - сказал он, добавив, что посещаемость форума этого года превзойдет итоги "Армии-2016".

Борисов отметил, что на форуме представлено очень много инновационных продуктов практически во всех областях систем вооружения - и в области воздушно-космической обороны, в области авиации, Сухопутных войск.

По словам Борисова, огромный интерес представляют средства противотанковой борьбы - ПТУР "Корнет", "Хризантема", авиационная техника - самолеты Су-35, Су-34, перспективный авиационный комплекс Су-57. "Фактически этот форум всколыхнул всю мировую общественность", - подчеркнул он.

На статических площадках форума представлено 337 образцов вооружений и военной техники, еще 239 участвуют в динамических показах. "Это уникальная возможность, которая присуща только нашему форуму. Нигде в мире, ни на одном форуме нельзя одновременно посмотреть статический и динамический показ, тем более, в ночное время", - добавил Борисов.
26.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Бумеранг
Корнет
Курганец-25
ПАК ФА
Су-34
Су-35
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Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX

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