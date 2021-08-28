Российская армия будет обеспечена модернизированными самолетами А-50



Переданный ВКС России модернизированный ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (собственное название "Таганрог", бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05). Таганрог, 06.03.2017

Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" Переданный ВКС России модернизированный ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (собственное название "Таганрог", бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05). Таганрог, 06.03.2017Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Комиссия ФАС России приняла решение о наличии в действиях АО «Концерн «Вега» нарушения Закона о государственном оборонном заказе

Напомним, что поводом к возбуждению дела в отношении АО «Концерн «Вега» послужило заявление одного из крупнейших производителей авиационной техники - ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» об отказе АО «Концерн «Вега» от заключения договоров на участие в выполнении работ по модернизации, ремонту и продлению срока службы самолетов А-50.

Стороны не заключали договор более года по причине несогласия АО «Концерн «Вега» с размером авансирования работ.

На момент подачи заявления в ФАС России возникла угроза срыва сроков выполнения госконтракта, в связи с чем службой были приняты незамедлительные меры реагирования.

«Хозяйствующим субъектам необходимо стремиться к урегулированию возникающих между ними разногласий без угрозы срыва исполнения обязательств по государственным контрактам. В противном случае контролирующий орган будет применять меры административного воздействия, включая наложение крупных штрафов», – отметил заместитель

руководителя ФАС России Даниил Фесюк.