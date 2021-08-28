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Российская армия будет обеспечена модернизированными самолетами А-50

28.08.2017 Федеральная Антимонопольная Служба 159 0
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А-50У
Переданный ВКС России модернизированный ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (собственное название "Таганрог", бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05). Таганрог, 06.03.2017
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Комиссия ФАС России приняла решение о наличии в действиях АО «Концерн «Вега» нарушения Закона о государственном оборонном заказе


Напомним, что поводом к возбуждению дела в отношении АО «Концерн «Вега» послужило заявление одного из крупнейших производителей авиационной техники - ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» об отказе АО «Концерн «Вега» от заключения договоров на участие в выполнении работ по модернизации, ремонту и продлению срока службы самолетов А-50.


Стороны не заключали договор более года по причине несогласия АО «Концерн «Вега» с размером авансирования работ.


На момент подачи заявления в ФАС России возникла угроза срыва сроков выполнения госконтракта, в связи с чем службой были приняты незамедлительные меры реагирования.


«Хозяйствующим субъектам необходимо стремиться к урегулированию возникающих между ними разногласий без угрозы срыва исполнения обязательств по государственным контрактам. В противном случае контролирующий орган будет применять меры административного воздействия, включая наложение крупных штрафов», – отметил заместитель

руководителя ФАС России Даниил Фесюк.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Федеральная Антимонопольная Служба
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Дания
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
ТАНТК им. Бериева
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

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