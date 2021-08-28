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ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» исполнило предупреждение ФАС России

28.08.2017 Федеральная Антимонопольная Служба 117 0
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Центр имени Хруничева
Центр имени Хруничева
Источник: ТАСС/Владимир Астапкович

Унитарным предприятием были созданы дискриминационные условия для консорциума «Космические технологии».


В антимонопольную службу поступило заявление Консорциума «Космические технологии» о нарушении антимонопольного законодательства ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».


ФАС России установила, что унитарное предприятие оказывает услуги по доставке грузов на орбиту либо напрямую, либо через посредника - ILS International Launch Services Inc. При этом услуга, оказываемая через посредника, обходится потребителям значительно дороже. Таким образом, для разных контрагентов космического научно-производственного центра были установлены различные фактические условия сотрудничества.


Эти обстоятельства явились основанием для выдачи ФАС России предупреждения космическому научно-производственному центру о необходимости прекращения действий, выразившихся в создании дискриминационных условий для Консорциума «Космические технологии».


ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева сообщило антимонопольному органу, что готово к сотрудничеству с любой российской компанией в вопросах связанных с предоставлением услуг по доставке грузов на орбиту с использованием ракеты-носителя тяжелого класса без использования каких-либо посредников в рамках законодательства Российской федерации.


«Оперативное исполнение предупреждения свидетельствует о стремлении ведущей организации ракетно-космической отрасли соответствовать антимонопольным стандартам добросовестного поведения и демонстрирует эффективность недавно введённого института предупреждений», - отметил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Федеральная Антимонопольная Служба
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Дания
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ФАС

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