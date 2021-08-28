ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» исполнило предупреждение ФАС России



Центр имени Хруничева

Источник: ТАСС/Владимир Астапкович Центр имени ХруничеваИсточник: ТАСС/Владимир Астапкович

Унитарным предприятием были созданы дискриминационные условия для консорциума «Космические технологии».

В антимонопольную службу поступило заявление Консорциума «Космические технологии» о нарушении антимонопольного законодательства ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

ФАС России установила, что унитарное предприятие оказывает услуги по доставке грузов на орбиту либо напрямую, либо через посредника - ILS International Launch Services Inc. При этом услуга, оказываемая через посредника, обходится потребителям значительно дороже. Таким образом, для разных контрагентов космического научно-производственного центра были установлены различные фактические условия сотрудничества.

Эти обстоятельства явились основанием для выдачи ФАС России предупреждения космическому научно-производственному центру о необходимости прекращения действий, выразившихся в создании дискриминационных условий для Консорциума «Космические технологии».

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева сообщило антимонопольному органу, что готово к сотрудничеству с любой российской компанией в вопросах связанных с предоставлением услуг по доставке грузов на орбиту с использованием ракеты-носителя тяжелого класса без использования каких-либо посредников в рамках законодательства Российской федерации.

«Оперативное исполнение предупреждения свидетельствует о стремлении ведущей организации ракетно-космической отрасли соответствовать антимонопольным стандартам добросовестного поведения и демонстрирует эффективность недавно введённого института предупреждений», - отметил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.