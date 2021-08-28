У ФАС России возникли вопросы к поставщику комплектующих для ракеты-носителя «Ангара-А5»
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Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
Источник: Андрей Моргунов / Минобороны РФ
АО «НИИФИ» завысило цену при поставке комплектующего для ракеты-носителя «Ангара-А5»
В ФАС России поступила информация от «ПО «Полет» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» о возможных признаках нарушения АО «НИИФИ» законодательства в сфере государственного оборонного заказа при поставках комплектующих к ракете-носителю (РН) «Ангара-А5».
Речь идет об одной из систем, поставляемых АО «НИИФИ» в рамках кооперации.
ФАС России заинтересовало завышение АО «НИИФИ» цены на указанную систему, которое, по предварительным данным, произошло из-за включения в стоимость продукции затрат, не связанных с ее производством и не предусмотренных конструкторской документацией.
Кроме того, в стоимость продукции включены затраты, связанные с сертификацией, которые так же в настоящее время проверяются антимонопольным органом.
В связи с этим, в действиях общества обнаружены признаки нарушения части 3 статьи 8 закона «О государственном оборонном заказе» (№ 275-ФЗ).
«ФАС России будут пресекаться любые попытки включения в стоимость продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, затрат, не связанных с производством такой продукции», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.
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25.08.2017
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