Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

У ФАС России возникли вопросы к поставщику комплектующих для ракеты-носителя «Ангара-А5»

28.08.2017 Федеральная Антимонопольная Служба 138 0
0
Понравилась новость?
 0
РН «Ангара-А5»
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
Источник: Андрей Моргунов / Минобороны РФ

АО «НИИФИ» завысило цену при поставке комплектующего для ракеты-носителя «Ангара-А5»


В ФАС России поступила информация от «ПО «Полет» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» о возможных признаках нарушения АО «НИИФИ» законодательства в сфере государственного оборонного заказа при поставках комплектующих к ракете-носителю (РН) «Ангара-А5».


Речь идет об одной из систем, поставляемых АО «НИИФИ» в рамках кооперации.


ФАС России заинтересовало завышение АО «НИИФИ» цены на указанную систему, которое, по предварительным данным, произошло из-за включения в стоимость продукции затрат, не связанных с ее производством и не предусмотренных конструкторской документацией.

Кроме того, в стоимость продукции включены затраты, связанные с сертификацией, которые так же в настоящее время проверяются антимонопольным органом.


В связи с этим, в действиях общества обнаружены признаки нарушения части 3 статьи 8 закона «О государственном оборонном заказе» (№ 275-ФЗ).


«ФАС России будут пресекаться любые попытки включения в стоимость продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, затрат, не связанных с производством такой продукции», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Федеральная Антимонопольная Служба
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Полет ПО
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 08:17
  • 46
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 28.08 08:09
  • 1
Global Hawk станет носителем боевых лазеров
  • 28.08 08:01
  • 28
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
  • 28.08 08:01
  • 1
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
  • 28.08 07:50
  • 1
Робот для поиска и анализа зарубежных инновационных разработок будет создан в РФ
  • 28.08 07:42
  • 1
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 28.08 07:25
  • 4
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 28.08 07:10
  • 21
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 28.08 06:28
  • 3
"Адмирал Чабаненко" застрял на заводе еще на пять лет
  • 28.08 05:47
  • 1
Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ
  • 28.08 05:32
  • 1
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 28.08 01:26
  • 1
Авиапром переводят на проектное финансирование
  • 27.08 23:36
  • 11
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 27.08 23:20
  • 18
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 27.08 23:14
  • 12
Боевой модуль "Эпоха" в экспозиции форума "Армия-2017"
другие обсуждаемые темы