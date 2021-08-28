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Апелляция подтвердила наличие картеля при поставке самоспасателей

28.08.2017 Федеральная Антимонопольная Служба 91 0
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Гособоронзаказ
Гособоронзаказ
Источник: vpk-news.ru

Аукцион на поставку самоспасателей изолирующих проводился МВД России в 2014 году в рамках государственного оборонного заказа


Ранее ФАС России признала ООО «Навигатор-Т», АО «Тамбовмаш», Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество», ЗАО «Химкомплектзащита» и ООО «Стронг Групп» нарушившими Закон о защите конкуренции (пункт 2 части 1 статьи 11) – компании заключили антиконкурентное соглашение.


Результатом антиконкурентного соглашения стала завышенная начальная (максимальная) цена контракта и обеспечена победа ООО «Навигатор-Т».


Напомним, что цена контракта составила более 309 млн рублей, победа ООО «Навигатор-Т» была обеспечена со снижением цены контракта на 1% от начальной цены торгов.

14 августа 2017 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения ФАС России.


«Суды детально исследуют дела антимонопольной службы в сфере картелей и в большинстве случаев дают им положительную оценку, что является весовым вкладом в противодействие подобным нарушениям», - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.

Ответчики привлечены к административной ответственности.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Федеральная Антимонопольная Служба
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Россия
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ФАС
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