Россия расширит присутствие на пакистанской выставке оружия IDEAS
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Показательные выступления. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия расширит свое участие на пакистанской выставке вооружений IDEAS-2018, соответствующих договоренностей удалось достичь с "Рособоронэкспортом" в ходе форума "Армия-2017", заявил РИА Новости в пятницу представитель Организации по продвижению оборонной продукции Пакистана бригадный генерал Вахид Мумтаз.
"У нас была хорошая встреча с "Рособоронэкспортом" на уровне заместителя гендиректора, она была очень плодотворной. Они заверили нас в расширении своего участия на следующей IDEAS. Наше сотрудничество развивается поступательно", - сказал Мумтаз.
Собеседник агентства напомнил, что "Рособоронэкспорт" впервые принял участие в пакистанском оружейном салоне в 2016 году, до этого на IDEAS Россию представлял лишь холдинг "Вертолеты России".
Мумтаз также выразил надежду, что в следующем году на выставку приедут компании, представляющие все направления российской "оборонки".
Выставка вооружений IDEAS в 2018 году пройдет с 27 по 30 ноября в городе Карачи.
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25.08.2017
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