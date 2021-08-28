Россия завершила поставку Пакистану четырех боевых вертолетов Ми-35
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Вертолет Ми-35. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия завершила выполнение контракта на поставку Пакистану четырёх боевых вертолётов Ми-35, заявил РИА Новости в пятницу в ходе форума "Армия-2017" официальный представитель Организации по продвижению оборонной продукции Пакистана (Defence export promotion organisation of Pakistan) бригадный генерал Вахид Мумтаз.
Контракт на поставку четырёх вертолетов Ми-35 был подписан в 2015 году.
"Контракт был подписан, мы получили все четыре машины и сейчас мы получаем новое оборудование", - сказал Мумтаз, отвечая на вопрос журналиста.
Собеседник агентства отметил, что в настоящее время пакистанские лётчики знакомятся с российской техникой, по итогам эксплуатации может быть принято решение не только о закупках российских вертолетов, но и всего спектра военной техники: бронетанковой, авиационной и военно-морской.
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25.08.2017
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