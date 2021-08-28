Минобороны рассказало о способах ведения боевых действий в Сирии



Начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов

Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь КоробовИсточник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Террористы в Сирии размещают артиллерию и бронетехнику рядом со школами, больницами и мечетями, чтобы избежать ударов авиации, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

"Бронетехника и артиллерия размещаются в жилых кварталах вблизи больниц, школ, мечетей и других социально значимых объектов с целью избежать уничтожения ударами авиации", - сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, чтобы удержать захваченные населённые пункты, террористы, как правило, организуют систему очаговой обороны. Здания соединяются тоннелями и подземными ходами сообщения, что позволяет скрытно проводить перегруппировку и перебрасывать резервы.

"Нижние этажи домов на основных направлениях оборудуются под долговременные огневые точки. В качестве подвижных огневых средств используются автомобили повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулемётами, противотанковыми средствами и миномётами", - добавил Коробов.

При захвате населенных пунктов штурмовые группы боевиков на автомобилях повышенной проходимости с установленным вооружением при поддержке бронетехники, как правило, внезапно атакуют противника одновременно с нескольких направлений. "Их задача - прорвать оборону, часто с использованием начиненных взрывчаткой автомобилей, управляемых смертниками, вклиниться в боевые порядки противника и закрепиться до подхода основных сил", - пояснил главный военный разведчик.

Также террористы "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) часто применяют скоротечные удары по отдельным объектам, которые, как правило, завершаются немедленным отходом на исходные позиции. "Эффективность таких действий достигается внезапностью и координацией усилий нескольких отрядов. В качестве целей выбираются объекты, имеющие важное политическое или экономическое значение, отдельные слабо защищенные пункты дислокации сирийской армии, аэродромы, здания служб безопасности, места содержания заключенных, промышленные предприятия", - заключил генерал-полковник.