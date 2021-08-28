Генштаб: российские беспилотники контролируют ситуацию почти по всей Сирии
|
|
Беспилотник. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Российские беспилотники за время операции в Сирии выполнили более 14 тысяч вылетов, контролируя наземную обстановку почти по всей стране, сообщил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.
"Созданная группировка беспилотной авиации включает комплексы с БПЛА ближнего действия, малой, средней и большой дальности. Всего за время операции ими выполнено более 14 тысяч вылетов", - сказал Новиков в пятницу на "круглом столе" в рамках форума "Армия 2017".
По его словам, беспилотные летательные аппараты используются с самого начала операции ВКС и "обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки практически на всей территории Сирии".
|
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
28.08.2017 Космос 2.0: Как России не проиграть в новой космической гонке
28.08.2017 Беспилотная гонка
28.08.2017 Орбитальный боец: каким будет сменщик перехватчика МиГ-31
28.08.2017 На "Армии-2017" показали новейший комплекс для поиска и спасения на море
28.08.2017 Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
28.08.2017 Global Hawk станет носителем боевых лазеров
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума