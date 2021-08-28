ФПИ начал конкурс на лучшее решение для автономного полета беспилотника



Соревнования по дронбиатлону во время показательных учений на полигоне Алабино на форуме Армия. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Соревнования по дронбиатлону во время показательных учений на полигоне Алабино на форуме Армия. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал прием заявок на конкурс на лучшее программно-аппаратное обеспечение для автономного управления беспилотниками (БПЛА), сообщили РИА Новости в фонде.

"Целью конкурса является поиск лучших решений в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами. Проходящее на форуме "Армия-2017" состязание "Дронбиатлон" является своеобразным смотром сил для конкурса", - отметили в ФПИ.

Как уточнили в фонде, прием заявок на участие в конкурсе проводится по 29 сентября. При этом сам конкурс проводится в два этапа: симулятор - с 23 августа по 15 ноября, полигон - с 16 ноября по 27 апреля 2018 года. К участию в конкурсе допускаются только юридические лица, резиденты России, созданные без участия иностранных или международных организаций, иностранных граждан.

"Предполагается, что лучшие решения, которые будут продемонстрированы в ходе конкурса, смогут войти в будущий проект ФПИ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, конкурс организован в рамках развития проекта "Аэробот" по созданию летающей лаборатории, который в настоящее время реализуется ФПИ на базе Московского физико-технического института. Конкурс планируется провести в два этапа - отборочный на базе виртуального симулятора и практический на полигоне, в полностью закрытом помещении. К участию могут быть допущены команды со своими летательными аппаратами.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.