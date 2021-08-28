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ФПИ начал конкурс на лучшее решение для автономного полета беспилотника

28.08.2017 РИА Новости 109 0
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Соревнования по дронбиатлону во время показательных учений на полигоне Алабино на форуме Армия. Архивное фото
Соревнования по дронбиатлону во время показательных учений на полигоне Алабино на форуме Армия. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал прием заявок на конкурс на лучшее программно-аппаратное обеспечение для автономного управления беспилотниками (БПЛА), сообщили РИА Новости в фонде.

"Целью конкурса является поиск лучших решений в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами. Проходящее на форуме "Армия-2017" состязание "Дронбиатлон" является своеобразным смотром сил для конкурса", - отметили в ФПИ.

Как уточнили в фонде, прием заявок на участие в конкурсе проводится по 29 сентября. При этом сам конкурс проводится в два этапа: симулятор - с 23 августа по 15 ноября, полигон - с 16 ноября по 27 апреля 2018 года. К участию в конкурсе допускаются только юридические лица, резиденты России, созданные без участия иностранных или международных организаций, иностранных граждан.

"Предполагается, что лучшие решения, которые будут продемонстрированы в ходе конкурса, смогут войти в будущий проект ФПИ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, конкурс организован в рамках развития проекта "Аэробот" по созданию летающей лаборатории, который в настоящее время реализуется ФПИ на базе Московского физико-технического института. Конкурс планируется провести в два этапа - отборочный на базе виртуального симулятора и практический на полигоне, в полностью закрытом помещении. К участию могут быть допущены команды со своими летательными аппаратами.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
25.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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