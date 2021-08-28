Ввод военной полиции РФ в зоны деэскалации в Сирии снизил уровень насилия
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Совместные российско-сирийские учения. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Число нарушений режима прекращения боевых действий снизилось почти в десять раз после ввода российской военной полиции в зонах деэскалации в Сирии, сообщил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.
"С вводом подразделений российской военной полиции число нарушений режима прекращения боевых действий с 20-30 сократилось до трех-четырех за сутки", - сказал Суровикин на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
"В целях контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий всеми участниками конфликта подразделениями военной полиции ВС РФ в зонах деэскалации выставлены шесть контрольно-пропускных пунктов и 17 наблюдательных пунктов", - добавил генерал.
Он напомнил, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между РФ, США и Иорданией 23 августа этого года в Аммане начал работу совместный мониторинговый центр, в задачи которого входит контроль соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и оказание медицинской помощи населению в южной зоне деэскалации.
"Отмечу, что при участии российских военнослужащих обеспечено похождение в зоны деэскалации 14 гуманитарных конвоев ООН и Международного комитета Красного креста", - сказал командующий.
В Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска - в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
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25.08.2017
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