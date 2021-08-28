На форуме "Армия-2017" представили проект роботохирургического комплекса



Военнослужащий на военно-техническом форуме Армия-2017

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Военнослужащий на военно-техническом форуме Армия-2017Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Институт конструкторско-технологической информатики РАН представил проект роботохирургического комплекса на форуме "Армия-2017, сообщила пресс-служба форума.

Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвуют более 1 тысячи предприятий и организаций и более 100 иностранных делегаций высокого уровня.

"Институт конструкторско-технологической информатики РАН (ИКТИ РАН) в рамках научно-деловой программы III Международного военно-технического форума "Армия-2017" презентовал проект российского роботохирургического комплекса", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, комплекс сможет моделировать и визуализировать данные в четырехмерном интерфейсе, а также показывать зоны "тревоги" в реальном времени.

Отмечается, что комплекс будет обладать точностью, которая превысит в десять раз существующие аналоги. Также он сможет аккумулировать данные компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, позитронно-эмиссионной томографии и трансректального ультразвукового исследования. Комплекс будет оснащен тактильным датчиками, а его стоимость будет в 3-4 раза меньше, чем у нероботизированного комплекса.