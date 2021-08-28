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На "Армии-2017" представили разработанный в Чечне багги для военных

28.08.2017 РИА Новости 124 0
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Чеченский багги для военных Чаборз М-6 представили на форуме Армия-2017
Чеченский багги для военных Чаборз М-6 представили на форуме Армия-2017
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой Российского университета спецназа

КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Шестиместный багги для спецслужб "Чаборз М-6", разработанный с учетом возможности транспортировки на вертолете Ми-8, впервые представили на форуме "Армия-2017", сообщил РИА Новости руководитель проекта "Чаборз" Эдуард Мымрин.

Ранее в Чечне уже представили трехместную модель "Чаборз М-3". Название багги "Чаборз" в переводе с чеченского означает "медведь и волк".

"Да, представляем впервые. Мы специально торопились, чтобы к "Армии" успеть", - сказал Мымрин.

На представленной на форуме машине в качестве концепта создатели разместили три макета пулеметов Калашникова ПКМ и один крупнокалиберный пулемет "Утес". Как трехместную, так и шестиместную машины можно будет перевозить на вертолете Ми-8.

"Обе машины аэромобильные, это изначально заложено в конструкцию, то есть М-3 можно перемещать и внутри вертолета Ми-8, либо она может работать на внешней подвеске, то есть троса цепляются к вертолету, и она перевозится. М-6 также свободно будет работать на внешней подвеске у Ми-8", - объяснил руководитель проекта.

Машины отличает многофункциональность и возможность быстрой адаптации навесного оборудования под конкретные задачи. "Машина утром может съездить привезти груз, подвезти, предположим, снаряды, потом с передовой вывезти раненых и вечером выйти на разведку. Это все происходит в течение дня", - отметил Мымрин.

Шестиместная машина получит широкую гамму двигателей, будут как традиционные дизельные и бензиновые моторы, так и гибридная дизель-электрическая силовая установка (для бесшумного перемещения). "Моторы должны быть мощные, мы рассчитываем от 150 до 250-300 лошадиных сил. У М-3 мотор будет около ста сил", - рассказал Мымрин.

"Чаборз М-3" выпускается серийно с марта 2017 года, М-6 сейчас готовится к внутризаводским испытаниям. Разработчики рассчитывают начать серийное производство шестиместного багги в 2018 году. По словам Мымрина, разработка велась в инициативном порядке, на основании опыта военных конфликтов прошедших лет, в том числе в Афганистане, Грузии и Сирии. Обе машины были созданы "с чистого листа". Недавно завершились испытания "Чаборза М-3" в Росгвардии. Минобороны также интересуется новыми багги.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Грузия
Сирия
Продукция
Ми-8
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Проекты
АРМИ-20XX

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