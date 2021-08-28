Россия поставит в Буркина-Фасо вертолеты Ми-171Ш
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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017" подписал два контракта на поставку военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и авиационных средств поражения в Буркина-Фасо, сообщил журналистам в пятницу заместитель генерального директора компании - директор департамента экспорта специмущества и услуг ВВС Сергей Корнев.
"Рособоронэкспорт подписал два контракта на поставку военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и авиационных средств поражения в Буркина-Фасо. Наши партнеры получат две машины. Контракты будут исполнены в 2018 году", - сказал Корнев, слова которого процитировала пресс-служба компании.
Он отметил, что на вооружении военных Буркина-Фасо в настоящее время находятся вертолеты Ми-17 и Ми-24П.
"Подписание свидетельствует о высокой надежности и хороших эксплуатационных качествах российской авиационной техники. Кроме того, наши партнеры сообщили о намерении развивать военно-техническое сотрудничество. В настоящее время они рассматривают возможность приобретения у нас продукции военного назначения для других видов вооруженных сил", - добавил Сергей Корнев.
Вертолеты типа Ми-17 в течение последних 10 лет уверенно удерживают лидерство в объеме поставок на мировой рынок в сегменте средних многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Объем их экспорта составил 800 единиц и превысил общий объем поставок его зарубежных аналогов. Всего в течение последних 30 лет экспортировано более четырех тысяч машин этого типа в более чем 100 стран мира.
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25.08.2017
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