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МЧС России и МВД Индии обменяются опытом тушения природных пожаров

28.08.2017 РИА Новости 84 0
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Самолёт Ил-76 МЧС России
Самолёт Ил-76 МЧС России принимает участие в тушении лесных пожаров
Источник: Global Look Press

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 авг - РИА Новости. МЧС России и МВД Индии договорились обмениваться опытом тушения природных пожаров, в том числе с использованием авиации. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров глав ведомств двух стран на полях совещания руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС в Киргизии, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Исходя из соглашения между правительствами России и Индии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мы подтвердили заинтересованность в активизации взаимодействия по линии двух ведомств", - сказал глава российского МЧС.

Он сообщил, что по итогам встречи в Чулпан-Ате достигнуты договоренности об обмене опытом в области борьбы с природными пожарами и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

По словам Пучкова, в Москве планируется заседание российско-индийской совместной комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации ЧС в 2018 году, а также подписание регламента о порядке обмена оперативной информацией о ЧС между дежурными службами МЧС России и МВД Индии.

Глава российской делегации отметил, что встреча с индийскими коллегами прошла очень позитивно, и министр МВД Индии Раджнат Сингх выразил намерение проводить совместную работу в области предотвращения и ликвидации ЧС.
25.08.2017
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