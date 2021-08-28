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Центр Хруничева переходит от производства "Протонов" к выпуску тяжелой "Ангары"

28.08.2017 ТАСС 138 0
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Проводя совещание на предприятии, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин напомнил, что к 2021 году должен быть проведен пуск "Ангары-А5" с Восточного

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центр имени Хруничева начинает переход от производства ракет-носителей "Протон-М" к выпуску "Ангары-А5" и "Ангары-А5М", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе совещания на предприятии.

"Предприятие является в своей совокупности одновременно значимым, стратегически важным с учетом того, что на данном предприятии завершается по большому счету в ближайшей перспективе производство ракет-носителей "Протон-М", и производство начинается, уже завершая испытания, переход к серии ракет "Ангара-А5" и ее модернизированной версии "Ангара-А5М", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что по решению президента Владимира Путина к 2021 году должен быть проведен пуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный. По словам вице-премьера, к этому моменту должны быть завершены все строительные работы, поставка технологического оборудования, его монтаж и испытания.

"Соответственно, аналогичные и не менее сложные работы должны пройти и с самой ракетой с тем, чтобы к концу 21-го года она смогла взлететь с Восточного", - заключил зампред правительства.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". В "Ангаре" используются экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Рокот
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром

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