Центр Хруничева переходит от производства "Протонов" к выпуску тяжелой "Ангары"



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий РогозинИсточник: © Петр Ковалев/ТАСС

Проводя совещание на предприятии, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин напомнил, что к 2021 году должен быть проведен пуск "Ангары-А5" с Восточного

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центр имени Хруничева начинает переход от производства ракет-носителей "Протон-М" к выпуску "Ангары-А5" и "Ангары-А5М", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе совещания на предприятии.

"Предприятие является в своей совокупности одновременно значимым, стратегически важным с учетом того, что на данном предприятии завершается по большому счету в ближайшей перспективе производство ракет-носителей "Протон-М", и производство начинается, уже завершая испытания, переход к серии ракет "Ангара-А5" и ее модернизированной версии "Ангара-А5М", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что по решению президента Владимира Путина к 2021 году должен быть проведен пуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный. По словам вице-премьера, к этому моменту должны быть завершены все строительные работы, поставка технологического оборудования, его монтаж и испытания.

"Соответственно, аналогичные и не менее сложные работы должны пройти и с самой ракетой с тем, чтобы к концу 21-го года она смогла взлететь с Восточного", - заключил зампред правительства.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". В "Ангаре" используются экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014.