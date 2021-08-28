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Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики

28.08.2017 ТАСС 119 0
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Источник: © Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Российская группировка ПВО в районе аэродрома Хмеймим включает в себя радиотехнический батальон, батарею зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и ЗРК С-400

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Единая система противовоздушной обороны (ПВО) создана в Сирии благодаря усилиям российских и сирийских военных специалистов. Об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта, сообщил начальник штаба - заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС РФ) генерал-майор Сергей Мещеряков.

"В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск", - сказал он.

Российская группировка ПВО в районе аэродрома Хмеймим включает в себя радиотехнический батальон, батарею зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400.

"В зоне поражения зенитных ракетных комплексов находятся все воздушные цели в радиусе до 400 км на высотах до 35 км", - отметил Мещеряков.

Он добавил, что за время боевых действий российские ВКС нанесли значительный ущерб инфраструктуре террористов группировки ИГ (запрещена в РФ), разрушив их склады боеприпасов, топлива, заводы по ремонту вооружения и военной техники, заметно ухудшили тыловое обеспечение боевиков и их возможности оперативно перебрасывать подкрепления.

"Благодаря регулярно наносимым ударам по нефтяной инфраструктуре и уничтожению колонн с нефтью противнику был нанесен и серьезный экономический ущерб", - резюмировал Мещеряков.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
АРМИ-20XX

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