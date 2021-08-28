Генштаб: боевики в Сирии используют тактику "пчелиного роя"
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Война в Сирии. Источники: www.russia.ru
Генерал-полковник Игорь Коробов рассказал, что террористы делают основную ставку на внезапность, а также на деморализацию противника
КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Террористы в Сирии используют тактику "пчелиного роя", постоянно проводя внезапные нападения и обстрелы. Об этом заявил в пятницу начальник главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов.
"Террористы используют так называемую тактику "пчелиного роя", суть которой заключается в организации хаотических обстрелов и внезапных нападений на подразделения сирийской армии небольшими по численности, но хорошо слаженными маневренными группами", - сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".
По его словам, за счет этого достигается эффект непрерывной атаки, что изматывает, деморализует и лишает инициативы достаточно крупные воинские формирования.
"Террористы способны быстро переходить от партизанской тактики к открытым фронтальным наступлениям и обратно. Действуя относительно малыми силами против регулярных подразделений и ополчения, боевики основную ставку делают на внезапность, а также на устрашение и деморализацию противника", - добавил главный военный разведчик.
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25.08.2017
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