Контракт на поставку в Белоруссию партии БТР-82А пока не реализован



Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край)

Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод" Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край)Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"

Переговоры по вопросу реализации подписанного в 2015 году документа продолжаются, сообщил пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева

КУБИНКА, 25 августа. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжают переговоры по реализации контракта на поставку Минску партии бронетранспортеров БТР-82А. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Мария Воробьева.

"В настоящее время продолжаются переговоры с белорусской стороной по вопросу реализации подписанного в 2015 году документа", - сказала Воробьева.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Россия поставит Белоруссии 32 БТР-82А. Соответствующее соглашение было подписано на выставке Russia Arms Expo в 2015 году. Факт сделки ТАСС подтвердили в белорусских вооруженных силах, не уточняя объем контракта. После подписания документа занимавший тогда пост первого заместителя начальника вооружений ВС Белоруссии Сергей Симоненко уточнил, что машины поступят в армию страны в 2016 году.

БТР-82А отличается от предшественников повышенной защищенностью и огневой мощностью, а также системой кондиционирования воздуха. Машина вооружена автоматической пушкой 2А72 и пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм. Максимальная скорость бронетранспортера по шоссе достигает 80 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Разработкой и производством БТР-82А занимается Военно-промышленная компания, которая также производит бронетранспортеры нового поколения "Бумеранг".

В этом году ФСВТС России на полях Международного военно-технического форума "Армия-2017" рассчитывает подписать больше контрактов, чем в прошлом году.

"В этом году мы надеемся выйти на еще больший показатель соглашений и контрактов в области военно-технического сотрудничества (ВТС)", - сказала Воробьева.

Она напомнила, что в прошлом году на подобном форуме было подписано пять документов по различным аспектам ВТС, в частности генеральное соглашение о сотрудничестве между "Рособоронэкспортом" и "Казахстан Инжиниринг", а также ряд соглашений между российскими и белорусскими компаниями.