Контракт на поставку в Белоруссию партии БТР-82А пока не реализован
|
|
Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край)
Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"
Переговоры по вопросу реализации подписанного в 2015 году документа продолжаются, сообщил пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева
КУБИНКА, 25 августа. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжают переговоры по реализации контракта на поставку Минску партии бронетранспортеров БТР-82А. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Мария Воробьева.
"В настоящее время продолжаются переговоры с белорусской стороной по вопросу реализации подписанного в 2015 году документа", - сказала Воробьева.
Ранее источник сообщил ТАСС, что Россия поставит Белоруссии 32 БТР-82А. Соответствующее соглашение было подписано на выставке Russia Arms Expo в 2015 году. Факт сделки ТАСС подтвердили в белорусских вооруженных силах, не уточняя объем контракта. После подписания документа занимавший тогда пост первого заместителя начальника вооружений ВС Белоруссии Сергей Симоненко уточнил, что машины поступят в армию страны в 2016 году.
БТР-82А отличается от предшественников повышенной защищенностью и огневой мощностью, а также системой кондиционирования воздуха. Машина вооружена автоматической пушкой 2А72 и пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм. Максимальная скорость бронетранспортера по шоссе достигает 80 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Разработкой и производством БТР-82А занимается Военно-промышленная компания, которая также производит бронетранспортеры нового поколения "Бумеранг".
В этом году ФСВТС России на полях Международного военно-технического форума "Армия-2017" рассчитывает подписать больше контрактов, чем в прошлом году.
"В этом году мы надеемся выйти на еще больший показатель соглашений и контрактов в области военно-технического сотрудничества (ВТС)", - сказала Воробьева.
Она напомнила, что в прошлом году на подобном форуме было подписано пять документов по различным аспектам ВТС, в частности генеральное соглашение о сотрудничестве между "Рособоронэкспортом" и "Казахстан Инжиниринг", а также ряд соглашений между российскими и белорусскими компаниями.
|
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.08.2017 Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
23.08.2017 МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
23.08.2017 Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
29.07.2016 Броня летает и плывет
14.03.2013 Лёгкая бронетехника — тяжёлые решения
28.08.2017 «Бумеранг» ударит из-за горизонта